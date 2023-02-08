Malatya'da, 65 saat sonra enkazdan sağ kurtarıldı

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da yıkılan 50'nci Yıl Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan Habil Mordeniz (42), 65 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremde, Malatya'da yıkılan 6 katlı 50'nci Yıl Apartmanı'nın enkazında aramakurtarma çalışması yürütüldü. Ekipler, enkazdan gelen ses sonrası, Habil Mordeniz'e ulaştı. Titizlikle yürütülen kurtarma çalışmasında Mordeniz'in bulunduğu molozların altına 65 saat sonra varıldı. Ekiplerin talimatını dinleyen Mordeniz, yaralı halde enkazın altından çıkarıldı. Oluşturulan koridordan ambulansa alınan Habil Mordeniz, gönüllüler tarafından alkışlarla hastaneye uğurlandı.
Ekiplerin enkazdaki çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-08 23:33:20
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