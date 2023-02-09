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Malatya'da depremzedeler toplanma merkezi ve çadırlarda barınıyor; ateş yakıp ısınıyorlar

DHA

Malatya'da depremzedeler toplanma merkezi ve çadırlarda barınıyor; ateş yakıp ısınıyorlar


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI / MALATYA, (DHA) KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen depremde Malatya'da bulunan depremzedeler, valilik ve belediyenin belirlediği toplanma merkezleri ile çadırlarda barındırılıyor. Çadırlarda kalanlar dışarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.
Art arda yaşanan ve 10 ilde büyük hasara yol açan depremin yaralarının sarılması için Malatya'da yoğun çaba gösteriliyor. Bir yandan enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürürken, deprem nedeni ile binaları hasar gören ve evlerine giremeyenler için spor salonu, kültür merkezi, kamu binaları başta olmak üzere barınmaya müsait alanlar oluşturuldu. Ayrıca AFAD ve Kızılay'ın desteği ile çadırlar kurularak, insanların buralarda barınması sağlandı. Toplu barınma merkezlerine yerleştirilenlere, temel ihtiyaç malzemeleri, yiyecek ve yatak imkanı sağlandı. Malatya Kültür Merkezi sahasinin de depremzedelere tahsis edildiği görüldü. Vatandaşlar, perde önü, arkası ve koltuklarda geceyi geçirdi. Binanın dış kısmında kurulan çadırlarda kalanlar da, zaman zaman çadırların önünde yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalıştı.
SICAK YEMEK DAĞITILIYOR
Barınma yerlerinden biri olan İtfaiye Dairesi Başkanlığının uygun alanlarında da yüzlerce kişi konaklıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Türkiye'nin birçok yerinden gelen yardım malzemeleri ve yiyecek dağıtımı da sürdürüyor. İtfaiye binasında dün gece Elazığ'dan temin edilen sıcak yemek ikramı gerçekleştirildi. Barınma merkezleri yanında oluşturulan aşevlerinde de günlük olarak sıcak yemek imkanı sunuluyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-09 08:37:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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