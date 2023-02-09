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'Köpük' tepki verdi; 77 saat sonra, 20 saatlik çalışmayla enkazdaki kadın kurtarıldı

DHA

'Köpük' tepki verdi; 77 saat sonra, 20 saatlik çalışmayla enkazdaki kadın kurtarıldı


Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/MALATYA, (DHA) MALATYA'da arama kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, eğitimli köpek 'Köpük''ün tepki vermesinin ardından 6 katlı bir binanın birinci katında olduğu belirlenen Meral Nakır'a (60), 20 saatlik bir çalışma ile ulaşarak depremden 77 saat sonra canlı kurtarmayı başardı.
Depremin yıktığı illerden biri olan Malatya'da bu sabah moralleri yükselten bir gelişme yaşandı. Van'dan gelen AFAD arama köpeği 'Köpük'ün canlı taraması yaptığı Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde bir canlı tespit edildi. Ekipler 6 katlı binanın birinci  katında mutfakta kanepelerin arasında kaldığı belirlenen Meral Nakır ile ses teması kurdu. Yaklaşık 20 saat süren çalışmalar ile üstten bloklar delinerek bulunduğu yere doğru oyuk açıldı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Meral Nakır, 77 saat sonra enkazdan canlı olarak kurtarıldı. Oluşturulan hayat koridorunda elden ele taşınan Nakır, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
EKİPLERİN SEVİNÇ GÖZYAŞI
Arama kurtarma çalışmalarında görev alan ve 20 saat boyunca aralıksız çalışan ekipler, Meral Nakır'ı çıkardıktan sonra birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Arama kurtarma çalışmalarında, asker, polis, sağlık ekipleri, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri görev yaptı.
KÖPÜK, 6 KİŞİNİN KURTARILMASINI SAĞLADI
Meral Nakır'ın kurtarılmasında Van'dan Malatya'ya gelen AFAD ekibindeki arama köpeği Köpük fayda sağladı. 2 gün boyunca aynı enkazda görev yapan Köpük, toplamda 6 kişinin canlı olarak kurtarılmasında rol oynadı.  Son olarak Hayat Sitesi'nde Meral Nakır'ın bulunduğu noktada tepki veren Köpük, ekiplerin çalışmalarını orada yoğunlaştırmasını sağladı. Saatler süren çalışma sonrasında Nakır sağ çıkarıldı. 
Van AFAD köpek eğitmeni Niyazi Özbek, köpeğin Golden Retreiver cinsi ve 4 yaşında olduğunu belirterek, "4'ü şu anda bulunduğumuz bina olmak üzere toplam 6 kişinin canlı kurtarılmasını sağladı. Son olarak da enkazda Meral teyzemizin bulunduğu alanda tepki verdi ve ekipleri oraya yönlendirdik. Olağanüstü bir çalışma sonrasında bir mucize gerçekleşti ve sağ olarak kurtarıldı. Biz Köpük ile burada görevimize devam edeceğiz" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI
2023-02-09 10:23:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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