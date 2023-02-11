125'inci saatte kurtarıldı, madenciye öperek teşekkür etti

MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde, depremden 125 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Halime Gürbüz, kendisini kurtaran maden işçisini yanağından öpüp, teşekkür etti.
Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Armutçuk Müessesesi'nde görevli maden işçileri, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde enkaz altında kalan Halime Gürbüz'ü, depremin 125'inci saatinde kurtardı. Sağ çıkarılan Gürbüz, kendisini teskin etmeye çalışan maden işçisini yanağından öpüp, teşekkür etti. Ayağının kırık olduğunu söyleyen Halime Gürbüz, hastanede tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Malatya / Battalgazi Ali Sencer ARSLAN
2023-02-11 10:57:33
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