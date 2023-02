Malatya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Özgür: 3 ay önce uyarmıştık

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-MALATYA TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, 3 ay önce Malatya için uyarıda bulunduğunu belirterek, "Bundan yaklaşık 3 ay önce yetkilileri, 'Malatya'da çok büyük bir deprem bekleniyor' diyerek uyarmıştık. Önlem alınmasını söylememize rağmen, önlem alınmadığını bu yaşanan son depremlerde maalesef gördük" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Malatya'da birçok bina yıkıldı, 1000'in üzerinde kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. Ekipler, yıkılan binalarda enkaz çalışmalarını sürdürürken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler de hasar tespitine başladı.

3 ay önce basın toplantısı düzenleyip, "Malatya'da 6.5 ile 7.2 arasında bir deprem bekleniyor" açıklaması yapan Malatya TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Erkan Özgür, Türkiye'yi sarsan depremlere ilişkin konuştu. 10 ilin çok büyük hasar aldığını belirten Özgür, "Çok büyük felaket yaşadı. Bunlardan bir tanesi de şu anda yaşadığımız Malatya ili. Bundan yaklaşık 3 ay önce yetkilileri, 'Malatya'da çok büyük bir deprem bekleniyor' diyerek uyarmıştık. Önlem alınmasını söylememize rağmen, önlem alınmadığını bu yaşanan son depremlerde maalesef gördük. Belki Türkiye tarihinde ilk defa 9'ar saat arayla 2 tane 7.6 civarında deprem meydana geldi. Ve onun arkasında artçı şoklar, 6.6, 6.5 ve 5.5 gibi artçılar meydana geldi. Bu artçıların her biri deprem gibi. İlk depremde çok binada hasar olmamasına rağmen, ikinci depremde hasar alan çoğu bina yıkıldı. Kentte yıkım felaketi, ikinci depremden sonra meydana geldi. Artçı depremlerden sonra birkaç hasar alan binaların çoğu da gitmeye başladı. Bizim dikkat etmemiz gereken şey şu; fay hatları planlara işlenmeli."

'YEŞİLYURT İLÇESİNDEN GEÇEN YENİ BİR FAY GÖRÜNÜYOR'

Birtakım tespitleri olduğunu belirten Özgür, "Sanki Türkiye deprem diri haritasında, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinden geçen yeni bir fay görünüyor. Çünkü Yeşilyurt'ta son 3 gündür olan depremler, sanki orada fay hattının geçtiğini gösteriyor. Bu da Türkiye'deki yapılan diri fay haritasında yer almadığı için, orada sanki bir fay yokmuş gibi görünüyor. Fakat bizim tahminimiz Yeşilyurtİkizce'ye bağlı olan yerlerde bir fay hattının geçtiğini, oradan Kernek Şelalesi'nin kadar gittiğini gösteren bir fay görünüyor gibi. Çünkü son 3 gün içerisinde yapılan gözlemlerde, Yeşilyurt ilçesine bağlı mahallelerde depremlerin olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

'15-20 GÜN BİNALARA GİRMEYİN' UYARISI

Binalara 15-20 gün girilmemesi gerektiğini belirten Özgür, "Bunun nedeni; artçıların çok yüksek olması. Hemen hemen her gün 300-400'e yakın deprem oluşuyor. Bunlar 4, 5, 3.6, 2.1 gibi. Bazen 5'in üstüne çıkıyor. Herkesten ricam; binalara şu anda girmemeleri. Hasar tespit komisyon oluşturmuş arkadaşlar, Malatya'da çalışıyorlar. Vatandaşıma kesinlikle binalara girmemesi gerektiğini söylüyorum, o zaman da söylemiştik" dedi.

'ENERJİ BİNGÖL'E DOĞRU GİDİYOR'

Bu depremin olacağını 3 ay önce söylediklerini hatırlatan Özgür, şöyle konuştu:

"Bu verileri neye göre söylüyoruz. 2020'de Sivrice-Pütürge olan hatta enerjinin Çelikhan-Erkenek ve Pazarcık hattına doğru yoğunlaştığını söylemiştik. Bu verileri, buna göre söylüyoruz. Hatay'da olan depremin, şu andaki enerjisinin genelde Bingöl'e doğru gittiğini görüyoruz. ÇelikhanErkenek hattını sıkıştırıyor. Orada ufak ufak depremler oluyor. Umarım orada çok büyük bir felaket, deprem olmaz. Ama böyle sanki HatayKahramanmaraş-Türkoğlu arasında bir hat çok zorluyor. Bir de Bingöl'ü çok zorluyor. Çok büyük bir fay hattı kırıldı. Şu anda 3540 kilometre bir hat kırıldı. Bu, Türkiye'de bir ilk." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

