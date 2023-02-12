

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)BEZMİALEM Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, İstanbul'dan depremin vurduğu memleketi Malatya'ya gelerek, depremzedelere çıktığı TIR'ın üzerinde yardım dağıtıyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilin depremden etkilendiği illerden biri olan Malatya'ya yardımlar gelmeye devam ediyor. Bezmialem Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, deprem yaşandığı gün İstanbul'dan memleketi Malatya'ya gelerek depremzedelere yardım ediyor. Yardım TIR'larının üzerine çıkan Özdemir, ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara gıda ve kıyafet dağıtıyor.

EKSİ 12 DERECEDE KIŞ ŞARTLARI ZORLUYOR HERKESİ

Prof. Dr. Ramazan Özdemir, deprem olduğunda İstanbul'da olduğunu belirterek, "Haberlerde çok kötü yıkımlar gördüm. Bunun üzerine Malatya'ya geldim. Çok büyük bir felaketti. Birçok il yerle bir olmuş. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmamış bir deprem çünkü 7'nin üzerinde 2 büyük birlikte oldu. Bizim bir şey yapmamızdı. Yetiştiğimiz, büyüdüğümüz memleketimize gelip iş insanlarımızın organizasyonumuzla burada 2 yerde kamp kurduk. Yaraları sarmak için bunlar yeterli değildir ama biz vicdanen, gönül olarak burada olmak istedik. İki yerde kamp kurduk. Buralarda erzak ve kıyafet dağıtımımız oluyor. TIR'larla eşyalar gönderme başladık, bu şekilde biz yararlı olalım diye. Buradayız, yardımlarımıza devam ediyoruz. Yalnız şehrin içine değil, köylere de ulaşıyoruz. Gece baktığımızda eksi 12 derecede kış şartları zorluyor herkesi" dedi.

ÇOCUKLUĞUMUZUN GEÇTİĞİ YERLERDİ

Kendisinin Malatya çocuğu olduğunu belirterek, "Ben özellikle Yeni Cami'nin yıkılmasını gördükten sonra duygulandım. Çünkü o etrafta bizim çocukluğumuzun geçtiği, boyacılık yaptığımız, simit sattığımız yerlerdi. Öbür tarafta bakırcılar çarşısında çocukluğumuzun geçtiği yerlerdi. Bu yardımları yaparken aslında çok büyük bir huzur veriyor. Bir çorba bile vermek o insanları hafif de olsa bir nebze gülümsetmek, mutlu etmek bizim için tabii ki çok huzur verici bir şey. Şöyle diyorum; biz bu memleketin çocuğuyuz, herkes memleketine sahip çıkıyor. Zaten başka bir şeye ihtiyaç olmuyor, bir barınma, bir de ısıma sorunu oluyor" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-12 15:08:48



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