

Turgay İPEK / MALATYA (DHA)-TÜRKİYE´de 100 yılın felaketi olarak adlandırılan depremde büyük bir korku ve panik yaşayan çocuklar aileleri ile kaldıkları çadır kentte polis abileri ile futbol maçı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan depremden sonra bölgede görev yapan çevik kuvvet polisi, depremzede çocuklarla oyun oynayarak moral verirken, tebessüm ettiren anlar yaşandı. Bölgede yaşanan depremin ardından bütün vatandaşlar seferber olurken, Ordu´dan Malatya´ya gelen çevik kuvvet polisleri depremzede çocuklarla futbol oynadı. Şeker fabrikası yerleşkesine kurulan çadırlarda aileleri ile kalan çocuklara moral vermek için bölgeye giden polis ekipleri hem güvenliği sağladı hem de çocukların yaşadığı deprem travmasını biraz olsun gidermek için çaba gösterdi.

Büyük yıkımın olduğu bölgede aileler de çocuklarının çevik kuvvet polisleri ile yaptığı futbol maçını tebessümle izledi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-02-12 15:10:02



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