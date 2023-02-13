Van'dan giden ekip, Malatya'da enkazdan yaralı çıkan köpeğe müdahale etti



Gülay KUYUCU/MALATYA,(DHA)VAN'dan depremin vurduğu Malatya'ya giden ekipler, Akçadağ ilçesi kırsalında enkazda ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan köpeğe müdahale edip, enfeksiyon riski olan yaraları da tedavi ettikten sonra mama bırakıp mahalleden ayrıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve yıkımın olduğu iller arasında bulunan Malatya'da, Van'dan giden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Deprem bölgesinde vatandaşların yaralarının sarılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, sahipsiz ve enkazdan yaralı çıkarılan hayvanlara da müdahale ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri Akçadağ ilçesi kırsalında enkazdan çıkan yaralı bir köpeği tedavi etmek için mobil hayvan sağlık aracıyla kilometrelerce yol gitti. Enkazda ayağı kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar oluşan köpeğe müdahale eden ekipler, enfeksiyon riski olan yaraları da tedavi edip, köpek maması bıraktı. Ekip daha sonra mahalleden ayrıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Salih Allahverdi, "İlk etapta bir mobil hayvan hastanesi, 5 veteriner hekim, 10 yardımcı personel, 2 mama dağıtım aracı ve 30 ton mama ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her can bizim için kıymetlidir" dedi. Köpeğinin çok acı çektiğini belirten Mehmet Tuncel, "Köpeğimi tedavi ettiniz. Allah sizden razı olsun" diyerek ekiplere teşekkür etti. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya Gülay KUYUCU

2023-02-13 11:41:17



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