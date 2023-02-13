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MALATYA- (Özel) DEPREMİN GÖNÜLLÜ KAHRAMANLARI; ENKAZDAN 5 GÜN SONRA KURTARILAN KÖPEK, KÖYÜN UMUDU OLDU 

DHA

MALATYA- (Özel) DEPREMİN GÖNÜLLÜ KAHRAMANLARI; ENKAZDAN 5 GÜN SONRA KURTARILAN KÖPEK, KÖYÜN UMUDU OLDU 


Gökçe KARAKÖSE, Güven USTA, Ersan SAN / MALATYA, AKÇADAĞ (DHA)Bursa'dan deprem bölgelerine yardım etmek için yola çıkan Murat Çohadar, sahiplerinin girmeye korktuğu Akçadağ, Başpınar Mahallesi'ndeki hasarlı evde 5 gün mahsur kalan köpeği kurtardı. Köpeğin sahibi Aysel Adlı, "Kahramanına çok teşekkür ediyorum. Badem şu an Başpınar Mahallesi'nin bir neşesi, umudu oldu" dedi.  
Yaklaşık bin kişilik nüfusu olan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi, depremde büyük hasar alan köylerden yalnızca bir tanesi. Depremin üstünden geçen günlerin ardından enkaz yığınlarıyla dolu olan köyde, yaşayanlar çok kalmasa da yaralar sarılmaya devam ediyor. Soba dumanlarının artık çadırların içinden yükseldiği köydeki gönüllü kahramanlar da insanlara umut aşılıyor. Bursa'dan önce Kahramanmaraş ardından da Malatya için yola çıkan 40 yaşındaki Murat Çohadar, hasar gören evde 5 gündür mahsur kalan Badem isimli köpeği yeniden sahipleriyle buluşturdu. Sahiplerinin girmeye korktuğu binaya giren Çohadar'ın çıkardığı 2 yaşındaki Badem, köyde yükselen birkaç sesten biri oldu.  
Badem'in kalanlara umut aşıladığı o köy, havadan da görüntülendi.  ONLARIN ATEŞİNİ BİLE YAKMAK FAYDALI BİR ŞEY 
Depremzedelere yardım etmek için gönüllü olarak il il gezen Murat Çohadar, "İlk önce Maraş'a gittik, orada biraz destek olduk. Biz insan kurtarmak için girdik, ses de duyduk ama ulaşamadık. Ama çok cenaze çıkarttık. Ateşin başında günlerce cenaze bekliyorlar. Onların ateşini bile yakmak bence faydalı bir şey" dedi.  5 GÜNDÜR İLK BENİM KOKUMU ALDI 
Çohadar, "Burada yardıma ihtiyacı olan insanlar varmış. Buraya geldik. Çadır desteği, aşevi kurduk.. Şimdi oraya erzak taşıdık. Arkadaş burada bir köpek olduğunu, 5 gündür durduğunu söyleyince hemen koşup buraya geldik. Çok da zor bir yerde değilmiş zaten ama yıkıntı olunca insanlar korkmuş. Girdim, zaten çok korkmuştu içeride kaldığı için. Sonra çıkarttık. Şimdi çok mutlu kendisi de. 5 gündür herhalde ilk benim kokumu aldı, bir daha da tekrar aynı kokuyu alınca tanıdık geldi. Şimdi mutlu" diye konuştu.  KAPININ ÖNÜNE ÇIKTIK; EVLER ÖNÜMÜZE YIKILDI 
2 yaşındaki Badem'in sahibi 23 yaşındaki Aysel Adlı da hem yaşadıklarını hem de Badem'e kavuşma anını anlattı. 
Adlı, "İlk depremde dışarı çıktık ama çok korktum. Ben panik atağım, dizlerim tutuldu ve çıkamadım. İkinci depremde içeri girdik. Üzerimizi falan değiştirdik. Biraz içeride ısındıktan sonra deprem bizi tekrar yakaladı. Ben yine içeride kaldım. Kapılar üzerime kitlendi. Babam beni kurtardı. O sırada kapının önüne çıktık evlerin hepsi önümüze yıkıldı. Bizi direkt okulun bahçesine indirdiler" dedi. BAŞPINAR MAHALLESİ'NİN NEŞESİ, UMUDU OLDU 
Adlı, "Biz babamla Badem'i kurtarmaya geldik. Bu çatı böyle yıkılmamıştı. Burası sağlamdı. Babam kapıyı açmaya çalışırken çatı yıkıldı. Biz bırakmak zorunda kaldık. Karavanların yanında bir ağabey vardı. Telefonum şarj etmek için rica ettim. Arabanın yanında küçük bir köpek vardı. Ne kadar güzel bizim de köpeğimiz içeride kaldı dedim. Ağabey yeri neresi gösterin dedi. Getirdik, buradan kurtardık. Çıktı, bizi tanıdı, yaladı. Bize sarılıp oyunlar yapmaya çalışıyor. Etrafta koşup eğleniyor. Şu an çok mutlu. O bizim her şeyimiz. Kahramanına da burada çok teşekkür ediyorum. Buranın neşesi, Badem bizim her şeyimiz. Şu an Başpınar Mahallesi'nin bir neşesi, umudu oldu" ifadelerini kullandı. Görüntü Dökümü: 
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Başpınar Köyü'nden görüntüler (Havadan)
Murat Çohadar'ın hasarlı binaya girmesi (Cep telefonu kamerası)
Badem'in Çohadar'a sevgi gösterisinden görüntüler
Badem, sahibi ve Çohadar'dan genel detaylar
Murat Çohadar röportajı
Aysel Adlı röportajı
Badem ve sahibinden görüntüler
Köydeki hasarlı binalardan görüntüler
Köydeki çadırlardan görüntüler
 DHA-Gündem Türkiye-Malatya / Akçadağ
2023-02-13 11:45:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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