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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Malatya'da enkaz alanlarını gezerek, incelemelerde bulundu.

Meral Akşener, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelip, enkaz alanlarını dolaştı. Burada depremzedelerin taleplerini dinleyen Akşener, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Kent merkezindeki incelemelerin ardından Akşener, depremin vurduğu ilçelere geçti. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-13 13:54:52



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