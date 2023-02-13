Polis, depremzede çocukları eğlendirdi



Behçet DALMAZ/VAN,(DHA) MALATYA'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan Van İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bir yandan enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışırken, depremde sağ kurtulan çocuklara da oyuncak hediye edip, oyunlarla onları eğlendiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin vurduğu Malatya'da enkaz altındaki vatandaşların kurtarılması için arama kurtarma çalışaları 8'inci günde de devam ediyor. Bölgede bulunan Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, depremde sağ kurtulan çocuklara moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyor. Ekipler, oyuncak hediye ettiği çocuklarla, oyun oynayarak depremin travmasından kurtulmalarını sağlamaya çalışıyor. Çizgi film karakterlerinin kostümünü giyen polis, çalınan müzik eşliğinde çocukları eğlendirerek, onlara moral verdi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Behçet DALMAZ

2023-02-13 15:33:49



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