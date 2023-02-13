Meral Akşener, Malatya'da (2)

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DOĞANŞEHİR'E ZİYARET

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, depremden etkilenen depremzedeleri ziyaret ederken, Doğanşehir ilçesinde halkın sorunlarını dinledi. Akşener, eksiklerin giderilmesi için elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-13 17:27:26



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