Malatya'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı kararı

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MALATYA, (DHA)MALATYA Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-13 19:40:39



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