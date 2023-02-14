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Malatya'da kurulan çadır kentte her gün 'sevgi treni' dolaşıyor

DHA

Malatya'da kurulan çadır kentte her gün 'sevgi treni' dolaşıyor


Turgay İPEK/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da kurulan çadır kente gelen, gönüllü öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekibi, depremzede çocuklarla görüşüp, sürecin kolay atlatılabilmesi için çaba harcıyor. Çocuklarla vakit geçirerek süreci yöneten ekip, 'sevgi treni' oyununu oynuyor. Sivas'tan gönüllü geldiğini belirten rehber öğretmen Hayrunisa Deveci, "Çocukların en sevdiği oyun, 'sevgi treni'. Birbirimizin peşine vagonlar gibi takılıp, çadır kentte geziyoruz. Her çocuk, bu sevgi seline kapılıyor" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da, binlerce bina yıkıldı, binlerce kişi hayatını kaybetti. Enkaz alanlarında arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Malatya Şeker Fabrikası yerleşkesinde çadır kent oluşturuldu. AFAD bünyesinde kurulan yüzlerce çadıra, depremzedeler yerleştirildi. Depremzedeler için konteyner kurulum süreci de sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı gönüllü öğretmenlerden oluşan psikososyal destek ekibi, çadırlarda kalan depremzedeler ile görüşüp, süreci yönetmeye çalışıyor. Çadır kentte çeşitli etkinlikler düzenleyen ekip, özellikle çocuklara destek sağlıyor.
'GÜN BOYU OYUNLAR OYNUYORUZ'
Psikososyal destek ekibinde yer alan, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli rehber öğretmen Hayrunisa Deveci, Malatya'ya gönüllü geldiğini belirterek, "Buradaki çocuklara psikososyal destek vererek, afet ortamından uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Gün boyu oyunlar oynuyoruz. En sevdikleri de oluşturduğumuz tren. Bir öğretmen arkadaşımızın peşine takılan çocuklar, tren oluşturuyor ardından güle oynaya çadır kenti dolaşıyor. Bu süreçte çocuklar için oyun, çok faydalı bir etkinlik. Depremin etkisini üzerlerinden atmaları için çok faydalı" dedi.
EN SEVDİKLERİ OYUN 'SEVGİ TRENİ'
Depremzede çocukların en sevdiği oyunun 'sevgi treni' olduğunu anlatan Deveci, "Çocukların en sevdiği oyun, 'sevgi treni'. Birbirimizin peşine vagonlar gibi takılıp, çadır kentte geziyoruz. Her çocuk, bu sevgi seline kapılıyor. Bizimle oynamak için sabahın olmasını zor bekliyorlar. Bizler de arkadaşlarımız ile çocukların kendilerini iyi hissetmeleri ve normal hayatlarına dönmeleri için çalışıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK
2023-02-14 09:33:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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