Mehmet Topal, günlerdir depremzedelerin yardımında

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen memleketi Malatya'ya birinci günde gelip, depremzedelerin yardımına koştu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir forması giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan memleketi Malatya'ya geldi. Burada depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yetişen Topal, günlerce yardım aracının üzerine çıkarak gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı. Sadece Malatya değil civar illere de koşan Topal, depremzedelere hem gıda, yardımı yaptı hem de ısınma, barınma, giysi konularında ihtiyaçları temin edip afetzedelerin kullanımına sundu. Milli futbolcu ailesinden uzakta 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Topal'ın yardım çalışmalarından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-14 13:10:24
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