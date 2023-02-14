Mehmet Topal, günlerdir depremzedelerin yardımında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mehmet Topal, günlerdir depremzedelerin yardımında

DHA

Mehmet Topal, günlerdir depremzedelerin yardımında


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen memleketi Malatya'ya birinci günde gelip, depremzedelerin yardımına koştu.
Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir forması giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerden biri olan memleketi Malatya'ya geldi. Burada depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarına yetişen Topal, günlerce yardım aracının üzerine çıkarak gıda ve kıyafet dağıtımı yaptı. Sadece Malatya değil civar illere de koşan Topal, depremzedelere hem gıda, yardımı yaptı hem de ısınma, barınma, giysi konularında ihtiyaçları temin edip afetzedelerin kullanımına sundu. Milli futbolcu ailesinden uzakta 8 gün boyunca yardımların yanı sıra enkaz altındaki çalışmalar için de yardımcı olmaya çalıştı (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Mehmet Topal'ın yardım çalışmalarından detaylar
DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-14 13:10:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya desteği ile oyuncak toplayan gönüllüler deprem bölgesindeki çocukları sevindiriyor
YEREL HABERLER Sosyal medya desteği ile oyuncak toplayan gönüllüler ...
(Görüntülü)DEPREMİN OTOYOLLARDAKİ TAHRİBATI; HEM YARILDI, HEM ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMİN OTOYOLLARDAKİ TAHRİBATI; HEM ...
Depremin otoyollardaki tahribatı; hem yarıldı, hem çöktü
YEREL HABERLER Depremin otoyollardaki tahribatı; hem yarıldı, hem ...
Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretim hedefiyle çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER Türk Kızılay günlük 50 konteyner üretim hedefiyle ...
(Görüntülü)(Özel) ERKENEK TÜNELİ&#039;NDEKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)(Özel) ERKENEK TÜNELİ'NDEKİ HASAR ...
MALATYA-DEPREMİN OTOYOLLARDAKİ TAHRİBATI; HEM YARILDI, HEM ÇÖKTÜ
YEREL HABERLER MALATYA-DEPREMİN OTOYOLLARDAKİ TAHRİBATI; HEM ...
Kırsaldaki depremzedelere yardımlar "demir kanatlar"la ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Kırsaldaki depremzedelere yardımlar "demir ...
Erkenek Tüneli'ndeki hasar görüntülendi
YEREL HABERLER Erkenek Tüneli'ndeki hasar görüntülendi
MALATYA - (Özel) ERKENEK TÜNELİ'NDEKİ HASAR GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER MALATYA - (Özel) ERKENEK TÜNELİ'NDEKİ HASAR ...
Malatya'da kurulan çadır kentte her gün 'sevgi treni' dolaşıyor
YEREL HABERLER Malatya'da kurulan çadır kentte her gün 'sevgi treni' ...
Malatya Valiliği: Depremde Malatya'da şu ana kadar 1346 kişi öldü, 6 bin 962 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya Valiliği: Depremde Malatya'da şu ana kadar ...
Malatya'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 40 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ...
(Görüntülü) MALATYA - MERAL AKŞENER&#039;DEN DOĞANŞEHİR&#039;E ZİYARET
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA - MERAL AKŞENER'DEN ...
Jandarma ekipleri, Malatya'da depremzedeler için çadır kurdu
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri, Malatya'da depremzedeler için ...
Meral Akşener, Malatya'da (2)
YEREL HABERLER Meral Akşener, Malatya'da (2)
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan deprem değerlendirmesi:
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan'dan deprem ...
(Görüntülü)POLİS, DEPREMZEDE ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)POLİS, DEPREMZEDE ÇOCUKLARI EĞLENDİRDİ
Polis, depremzede çocukları eğlendirdi
YEREL HABERLER Polis, depremzede çocukları eğlendirdi
(Görüntülü)MERAL AKŞENER, MALATYA&#039;DA
YEREL HABERLER (Görüntülü)MERAL AKŞENER, MALATYA'DA
Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları sahibine geri gönderdi
YEREL HABERLER Yardım için bağışlanan montun cebinden çıkanları ...
Malatya'da jandarma ekipleri enkaz altında kalan 2 büyükbaş hayvanı kurtardı
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma ekipleri enkaz altında kalan 2 ...
Meral Akşener, Malatya'da
YEREL HABERLER Meral Akşener, Malatya'da
(Görüntülü)AKŞENER, AFET BÖLGESİNDE
YEREL HABERLER (Görüntülü)AKŞENER, AFET BÖLGESİNDE
Depremzede kardeşlere Arda Güler morali
YEREL HABERLER Depremzede kardeşlere Arda Güler morali

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.