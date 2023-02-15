Enkazdan kurtulan paramedik yardıma koştu



Turgay İPEKTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depreme misafir olarak gittiği Gaziantep´in İslahiye ilçesindeki arkadaşının evinde yakalanan, kaldığı enkazdan 6 saat sonra kurtarılan paramedik Furkan Bilir (22) gönüllü olarak Malatya´daki afetzedelerin yardımına koştu. Malatya'da trambüslerin park alanındaki yüzlerce afetzedeye hizmet veren Bilir, "Böyle bir günde sağlıkçı olup da boş duramazdım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme arkadaşlarına misafir olarak gittiği Gaziantep´in İslahiye ilçesinde yakalanan Furkan Bilir, yıkılan evin enkazında kaldı. Görevliler tarafından 6 saat sonra enkazdan çıkarılan Bilir, Kayseri´de oturan ailesinin yanına gitti. Banyo yapıp üzerini değiştiren Bilir, Türk Kızılay´a giderek paramatik olduğunu ve gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmak istediğini belirtti. Yetkililer, Furkan Bilir´i Malatya´da Büyükşehir Belediyesi´nin Ulaşım ve Toplu Taşıma Hizmetleri'ne ait trambüslerin park alanındaki sağlık evine yönlendirdi. Kısa sürede görev yerine gelen Bilir afetzedelere hizmet vermeye başladı.

'KIZILAY'A GİDİP GÖREV İSTEDİM'

Böyle bir günde evde boş oturmayıp halka hizmet vermeyi bir görev saydığını belirten Furkan Bilir, şunları söyledi:

"Niğde´de özel bir hastanede paramedik olarak çalışıyordum, fakat bazı nedenlerden dolayı istifa edip, Gaziantep´teki arkadaşlarımın evine gittim. Orada kalırken ilk depremde ev yıkıldı ve enkazın altında kaldım. 6 saat sonra kurtarıldım ve hemen Kayseri´ye ailemin yanına döndüm. Deprem çok geniş bir alanda meydana geldiği için halkın bana ve benim gibi sağlıkçılara çok ihtiyaç duyacağını düşünerek evden çıkıp Kızılay´a gönüllü olarak müracaat edip, görev istedim. Onlar da beni buraya yönlendirdi. Burada oluşturulan sağlık evi gibi bir yerde benim gibi gönüllü ekiple hastalara elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Burada uzun bir süre çalışmak istiyorum." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-02-15 09:36:05



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