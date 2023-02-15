Bakan Ersoy: Vatandaşlarımız sağlam raporu verilen binalara geçebilir



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, özel mülkiyetteki binalara ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "En geç 1 hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip, normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler. Sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için özellikle ricada bulunuyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda oluşturulan AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Kamuya ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitinin tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, kentte enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını aktardı. Enkazın taşınacağı yerin, numarasının ve nereye döküldüğünün kayıt altına alındığını belirten Ersoy, "Güvenlik çemberi içindeki bölgelere enkazları kaydırıyoruz" diye konuştu.

Malatya'da 18 noktada konteyner yerleşim merkezi kurulacağını kaydeden Bakan Ersoy, ilk etapta 11 bini aşkın konteyner kurulacağını, 1110'unun da hizmet vermeye başladığını söyledi. Kentte kamu binalarının hasar tespitlerinin tamamlandığını vurgulayan Ersoy, hasarsız kamu binalarında bugün itibarıyla hizmet verilebileceğini söyledi. Ersoy, hasarlı kamu binalarındaki hizmetlerin ise sağlam binalara taşınılmasıyla başlayacağını dile getirdi.

'BİNA RAPOR SÜREÇLERİNİ E-DEVLET'TEN TAKİP EDİN'

Özel mülkiyetteki binaların hasar tespitlerinin hızlı şekilde devam ettiğini aktaran Bakan Ersoy, "En geç 1 hafta içinde tamamı denetlenmiş olacak. Sağlam raporu verilmiş olan binalara vatandaşlarımızın geçip, normalleşme sürecinin bu aşamasını da tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız; e-Devlet sistemi üzerinden binalarının rapor süreçlerini takip etsinler. Sağlam raporu almış binalara artık yavaş yavaş geçmelerini, kendilerinden normalleşme sürecinin tamamlanması için özellikle ricada bulunuyoruz" diye konuştu.

KÜLTÜREL VARLIKLAR İÇİN ÇALIŞMA

Deprem bölgesindeki kültürel varlıklara ilişkin de Bakan Ersoy, "Mülkiyeti kamuya ait, bakanlığımıza veya kurumlarımıza ait kültür varlıklarının tamamında hasar tespitini tamamladık. Tekrar restorasyon çalışmalarına buralarda başlayacağız. Zaten yarın itibarıyla Hatay ve Antakya'ya da geçiyorum. Burada 1 tane müzemizde kısmi hasar vardı; onun dışında ciddi hasar yok. Bir de Gaziantep Kale'mizle ilgili hasar var. Mülkiyeti kamuya ait olan binalar, kültür varlıkları için söylüyorum. Onların da hızlı bir şekilde restorasyon çalışmalarına tekrar başlayacağız" dedi.

Vakıf yapılarına ilişkin tespitlerin de tamamlandığını aktaran Ersoy, tüm vakıf mülkleri için koruma çemberlerinin oluşturulduğunu hatırlattı.

ÖZEL MÜLKİYETTEKİ YAPILAR İÇİN AYRI PAKET

Mülkiyeti şahıslara ait tescilli yapılara ilişkin de çalışma başlattıklarını anlatan Bakan Ersoy, "Bunların da her birine yarından itibaren özellikle Hatay ve Antakya bölgesinde bir tabela takıyoruz. Bunların tescilli yapı olduğunu, çalışmalar sırasında bakanlık görevlileri nezdinde enkazın kaldırılması ile ilgili uyarı levhalarını da takmaya başlıyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmalarını da çok kısa süre içerisinde bakanlığımıza bağlı kurumlarca tamamlayacağız. Ben de yarın yerinde ziyaret edeceğim. Özel mülkiyetteki yapıların tekrar restore edilmesi için ayrı bir paket de hazırlıyoruz. Mülkiyet sahipleriyle ilgili konuşacağız. Onlar restore ederlerse maddi veya teknik destek olacağız. Bu çalışmaları da tamamladıktan sonra normalleşmeyi o bölgelerde de başlatmış olacağız" diye konuştu.

BAKAN ÖZER: 10 İLDE DEVAM ŞARTI ARANMAYACAK

Milli Eğitim Bakanı Özer de Malatya'da temel süreçlerin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi. Deprem bölgesindeki eğitim-öğretim sürecine değinen Özer, "Bu 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. 212 bin 992 öğretmenimiz görev veriyor. Daha önce almış olduğumuz kararları açıklamıştık. İkinci dönem 10 ildeki tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. 10 ilde kurulan çadır merkezleri, yurtlar ve konteyner merkezlerini taşımalı eğitim kapsamına aldık. Orada kalan öğrencilerimizi ücretsiz olarak okullarımıza götüreceğiz. Sıcak yemeklerini vereceğiz ve tekrar kaldıkları yerlere taşımasını sağlayacağız. Yine aileler de istemeleri durumunda çocuklarını diğer illere, 71 ile taşımayla ilgili süreci başlattık. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve lisede bu 3 milyon 784 bin 411 öğrencimizin 71 ile naklini sağlayacak kadar kapasiteye oluşturduk. Şu ana kadar bu imkandan 5 bin 836 öğrencimiz yararlandı" dedi.

'355 PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIRI KURDUK'

Bakan Özer, özel öğretim kurumlarında 110 bin 735 ilave kapasite oluşturulduğunu, şu ana kadar 2 bin 332 öğrencinin bu imkandan yararlandığını kaydetti. 4 bin rehber öğretmen ile psikolojik danışmanın da sahada hizmet verdiğini vurgulayan Özer, "Bugün itibarıyla bu sayıyı 5 bine çıkaracağız. Sadece Malatya'da değil; 10 ilimizde psikososyal destek çadırları oluşturduk. Burada rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın tüm ekipleri ile çocuklarımıza her türlü desteği veriyoruz. Şu ana kadar bu kapsamda 355 tane psikososyal destek çadırı kurduk. İnşallah cuma gününe kadar 10 ildeki tüm çadır kentlerde, konteyner merkezlerinde ve toplanma yerlerinde psikososyal destek çadırlarının kurulumunu tamamlayacağız" diye konuştu.

OKULLARLA İLGİLİ SON DURUM

Deprem bölgesindeki tüm öğretmenlerin idari izinli olduğunu ancak ders ücretlerinin tamamının ödeneceğini kaydeden Bakan Özer, "Ücret karşılığı derse giren ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler de deprem nedeniyle eğitime ara verilen günlerde ücretlerinin tamamını alacak" dedi.

Deprem bölgesindeki okullara ilişkin de bilgi veren Özer, "Bölgede 20 bin 868 okulumuz, binamız var. Bunun 95 tanesi yıkıldı. Diğer tüm binaların hasar tespiti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı´mızca cuma gününe kadar tamamlanmış olacak. Bu 10 ildeki eğitim planlamasıyla ilgili hangi ilçelerde, hangi bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta itibarıyla bu çalışmaların sonuçlarını da tüm vatandaşlarımızla paylaşacağız. Yine bu kapsamda burada depremzede öğretmenlerimizin ve idari personelimizin diğer illere görevlendirme talepleri ve özür tayinleriyle ilgili diğer illerden buraya gelecek öğretmenlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

71 ilde 20 Şubat itibarıyla eğitim- öğretimi başlatacaklarını yineleyen Bakan Özer, eğitimin bir an önce normalleşmesi gerektiğini vurguladı. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-15 14:03:41



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