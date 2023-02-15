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İki kardeş, kumbaralarında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi

DHA

İki kardeş, kumbaralarında biriktirdiği parayı depremzedelere gönderdi


Tekin YALÇINKAYA/MALATYA, (DHA)AMASYA´da yaşayan Yavuz Selim ile kardeşi Zehra (5), Malatya´daki depremzedelere kıyafet ile kumbaralarında biriktirdikleri parayı gönderdi. Koliden çıkan mektupta, "Soğukta üşümemeniz için bir şeyler hazırladık. Kumbaradaki biriktirdiğimiz paraları ve koliyi size ulaştırması için babama verdik. Allah yardımcınız olsun" ifadeleri yer aldı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Malatya´da bir yandan arama-kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da yaralar sarılıyor. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı Kovancılar Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri, Malatya´nın Doğanşehir ilçesinde görevlerini sürdürüyor. Ekipler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gelen yardım malzemelerini ayrıştırıyor. Gelen yardım kolilerinin içerisinde, depremzedelere ihtiyaç malzemeleriyle beraber mektuplar da yazılıyor.
Gönderilen bir yardım kolisinde, kıyafetlerle birlikte bir miktar para ve mektup çıktı. Mektupta 7 yaşındaki Yavuz Selim´in kardeşiyle birlikte biriktirdiği kumbaradaki paraları depremzedelere gönderdiği ortaya çıktı. O anlar jandarma ekiplerini duygulandırdı. Mektupta, "Ben Yavuz Selim, 7 yaşındayım. Amasya´da yaşıyorum. 5 yaşındaki kardeşim Zehra ile birlikte soğukta üşümemeniz için bir şeyler hazırladık. Kumbaradaki biriktirdiğimiz paraları ve koliyi size ulaştırması için babama verdik. Allah yardımcınız olsun" ifadeleri yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Tekin YALÇINKAYA
2023-02-15 17:36:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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