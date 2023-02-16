Malatya'da konteyner kent kurulumu sürüyor

Gülay KUYUCU/ MALATYA, (DHA)VAN Valiliği koordinasyonunda, depremin vurduğu Malatya'da kurulumuna başlanan konteyner kentte çalışmalar, hızla sürdürülüyor.
Van Valiliği koordinasyonunda, depremzedeler için kurulumuna başlanan, Malatya'daki konteyner kent, hızla tamamlanmaya çalışılıyor. Van Valisi Ozan Balcı, konteyner kentte çalışan işçileri ziyaret etti. Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) ekiplerince altyapısı sağlanan konteyner kentte, her türlü sosyal alanın oluşturulması için de çalışma başlatıldı. İletişimin daha iyi sağlanması için baz istasyonlarının da güçlendirildiği konteyner kent, en kısa zamanda tamamlanıp, depremzedeler için açılacak. DHA-Genel Türkiye-Malatya Gülay KUYUCU
2023-02-16 11:23:12
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