Bakan Kurum, Malatya'yı havadan inceledi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da helikopterle incelemelerde bulundu.
Bakan Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gelip, helikopterle şehri inceledi. Yıkılan binaların üzerinden geçen Kurum, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile valiler, belediye başkanları, ordu komutanları, milletvekilleri, emniyet müdürleri, daire başkanları ve müdürler de yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-16 12:31:43
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