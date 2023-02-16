Malatya'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 11 kişiye tutuklama 

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan binalarda tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlattı. İncelemeler doğrultusunda ilk etapta Malatya'da haklarında gözaltı kararı verilen 46 kişiden, 19'u gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, geriye kalan 8 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı ve yurt dışı yasağı bulunanların Ankara, Antalya, Çanakkale, Çorum, İstanbul, Konya ve Ordu'da olduklarının tespit edildikleri öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-16 13:40:26
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