Malatya'da, depremde binaların yıkılması kamerada

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde, Malatya'da, binaların yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise 7.6 büyüklüğündeki depremin yoğun hissedildiği illerden Malatya'da 1154 bina yıkıldı, 1386 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 444 kişi de yaralandı.

Depremde bazı binaların yıkılması, güvenlik kameralarına yansıdı. Kentin en işlek noktalarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, binaların sallandığı, bazılarının çöktüğü, vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-16 14:58:57



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