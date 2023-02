Bakan Kurum: 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik

Turgay İPEK/ DOĞANŞEHİR (Malatya), (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilde inşa hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzman nezaretinde sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte Malatya´nın Doğanşehir ilçesinde değerlendirme toplantısına katıldı. İlgili kurumların temsilcileriyle Doğanşehir Devlet Hastanesi´nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sırasında 2 artçı deprem yaşandı. Saat 17.45´te merkez üssü Doğanşehir olan 4.7, saat 17.53´te de merkez üssü Pütürge olan 3.8 büyüklüğünde iki artçı deprem meydana geldi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Basına kapalı yapılan değerlendirme sonunda Kurum ve Kirişci, açıklama yaptı. Depremin 11´inci gününde olduklarını belirten Bakan Kurum, "Afetin ilk anından itibaren Gaziantep´teydik. Gaziantep´te aramakurtarma faaliyetlerinin kontrol altına alınıp tamamlanması süreciyle beraber 10 ilimizdeki hem hasar tespitleri hem yerleşim alanlarını görmek, yerinde vatandaşlarımızla istişare etmek üzere illerimizde ziyaretlerde bulunuyoruz. Bu kapsamda Hatay´ımızda detaylı bir şekilde orada sivil toplum örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, sanayicilerimizle yerleşim alanları istişaresini yaptık. Alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etütleri başlattık. Kahramanmaraş´a gittik, orada da hem merkez hem Elbistan´da yeni yapılacak alanlara ilişkin çalışmalar, hasar tespitleri sürecini takip etmek üzere il ve ilçemize ziyarette bulunduk. Ardından hem Adıyaman merkezde hem Kahta ve Gölbaşı ilçemizde incelemelerde bulunduk ve yeni yerleşim alanlarına ilişkin tespitlerimiz yaptık. Bugün Malatya´dayız. Malatya, depremin acısını çekmiş bir şehrimiz. Biz burada, bir önceki depremde yine burada vatandaşlarımızla daima birlikteydik. Onların acılarını birlikte paylaştık, birlikte de yaralarını sardık. Yeni yuvalarımızı bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Neredeyse 10 bin konuta yakın depremden hasar görmüş tüm ilçe merkezlerinde konutları yaptık vatandaşlarımıza teslim ettik. Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem bu bölgeyi de vurdu. Yapmış olduğumuz konutlarda vatandaşlarımız sağlam, güvenli bir şekilde şu an duruyorlar, yaşamaya başladılar. Aynı anlayışla bu depremde de seferberlik ruhuyla bütün bakanlıklarımız, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler hep birlikte aynı ilk andan itibaren yaptığımız çalışmaları aynı azim ve kararlıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bir taraftan üst yapıyı yaparken bir taraftan İller Bankamız, belediyelerimizle altyapı çalışmalarını yürüteceğiz. Bakanlıkların tüm birimleriyle bu çalışmaları yürüteceğiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla Malatya´da, Gaziantep´te Adıyaman´da Hatay´da depremin hissedildiği 11 ilimizdedir. İnşallah 7 gün 24 saat esasıyla çalışacağız ve vatandaşımızı açta açıkta bırakmadan onlara söz verdiğimiz konutları en kısa sürede yetiştireceğiz" diye konuştu.

MELİKE VE ALEYNA SEVİNCE BOĞDU

Enkazdan sağ kurtarılan vatandaşların moral ve motivasyonu yükselttiğini belirten Kurum, "Her enkazdan kurtardığımız kardeşlerimiz, vatandaşlarımız ekiplerimize umut oluyor. Aynı motivasyonla çalışmalarımız yürütüyoruz. Kahramanmaraş´ta 222´nci saatte 42 yaşındaki Melike kardeşimiz, 248´inci saatte Aleyna kızımıza ulaşılması hepimizi çok duygulandırdı. Milletimizi, aramakurtarma ekiplerimiz sevince boğdu" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Hasar tespit çalışmalarının 7 bin 100 uzmanla 10 şehirde yürütüldüğünü ifade eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Malatya´mızda da ekiplerimiz; hasar tespit çalışmalarımıza hızla devam ediyor. Şu ana kadar, karadan ve havadan, şehirlerimizin dijital ikizleri üzerinden yaptığımız tespitlerimize göre, tüm illerimizde 577 bin 689 bina, yani 2 milyon 665 bin 317 bağımsız bölüm inceledik. Bunlardan 56 bin 80 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 297 bin 122 bağımsız bölüme denk geliyor. Malatya´mızda da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 194 bin 885 bağımsız bölümden oluşan 39 bin 311 bina tespit ettik. 48 bin 622 bağımsız bölümden oluşan 10 bin 233 binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik."

YENİ AFET KONUTLARI

TOKİ'yle 81 şehirde 1 milyon 180 bin konut yaptıklarını belirten Kurum, "Konutlarımızın hepsi sapa sağlam ayaktadır. İki depremi hasarsız bir şekilde muhakkak hasarlar kısmı çizikler, sıva çatlakları var. Ama hasarsız birçok binamız var. Ama 1 milyon 180 bin konut dimdik sapasağlam ayaktadır. 20 yılda 3.3 milyon konutun dönüşümü Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılmıştır. Bugüne kadar 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış bulunuyoruz. Bu konutlar nasıl bu depremde sağlam durduysa 10 ilimizde de eşzamanlı Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğini yürütüyoruz" dedi.

'OLUŞAN KIRIKLARI DA HESAP EDİYORUZ'

Depremsellik açısından mikro bölgeleme etüt çalışmaları hakkında da bilgi veren Kurum, "Bir alanın depremsellik açısından uygun olup olmadığını mikrobölgeleme etüt raporuyla çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu felaketle birlikte hem mevcut mikro bölgeleme çalışmaları, buna ilave yeni zemin etütleriyle birlikte jeolojik, jeofizik uzmanlarımızla birlikte oluşan kırıkları da hesap ederek seçtiğimiz alanlarda ayrıntılı jeolojik etüt yaparak bütün alanlarda bu çalışmalar yürütülmektedir. Depremin ağır hasar verdiği il ilçe merkezlerine ilişkin bakanlığımız ekipleri belediyelerle uyum içerisinde buralarda da ayrıntılı etütler yapmak suretiyle gerekli kısıtlamalara kat yüksekliklerini içerecek çalışmaları da yürütüyoruz. Bugün yıkılmış binalara baktığımızda fay hatlarına olan mesafelerinin kısmen dikkate alınmadığı, sıvılaşma sebebiyle binaların yan yattığı ya da yıkıldığı, zemin kalitesinin düşük olduğu yerlerde yıkımın daha fazla olduğunu da net olarak görüyoruz. İnşallah biz tüm Türkiye´de 10 ilimizde sürdürdüğümüz her yerde mikro bölgeleme etüt raporunu ayrıntılı zemin etüt raporlarını hazırlıyoruz. Nasıl 1 milyon 180 bin konutumuz ayakta durduysa orada nasıl bir anlayışla çalışma yaptıysak yeni konutlarımızda da bütüncül anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

ENKAZLAR GERİ DÖNÜŞÜME

Enkaz kaldırılmasıyla ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Enkaz alanlarında da aramakurtarma biten binaların yıkıklarını şehrin çeperleri olarak belirlediğimiz alanlara taşıyoruz. Burada da çevreye zarar vermeyecek anlayışla tedbir alarak yerinde tüm malzemelerin dönüşümünü burada kuracağımız konkasörlerden çıkacak malzemeleri altyapıda kullanmak üzere belediyelere tahsislerini gerçekleştireceğiz. Köylerin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu alt yapılarında bu enkazları kullanacağız çevreye bir zarar vermesin diye. Asbestli demirlerle ilgili olarak demirleri ayrıştıracağız. Burada büyük bir titizlikle süreci yöneteceğiz."

Televizyonlardan yayınlanan 'Türkiye Tek Yürek' bağış kampanyasına da değinen Kurum, "Dün tüm Türkiye burada yavrularımızın kumbaralarından çıkan birikimlerini nasıl bağışladığını, emekli amcamızın, emekli teyzemizin maaşını nasıl verdiğini, belki bir evi olan vatandaşımızın afet bölgesine nasıl bağışladığını hep birlikte gördük, izledik. Hepimiz duygulandık. Biz necip, güçlü bir milletiz. Konutlarımızı sağlam ve güvenli şekilde teslim edeceğiz" dedi.

'YARIN DEĞİL HEMEN ŞİMDİ'

Basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Ülkemizin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini biraz önce burada çalışmalarımızı yürütürken kimilerine göre 4.7, kimilerine göre 4.9 olsa da bire bir hissettiğimiz bundan dolayı atılması gereken adımları yarın değil hemen şimdi atmamız gerektiğin gerçeğinden hareketle bu çalışmalarımızı titizlikle sürdürdüğümüz açıkça ortaya koymuş olduk" dedi.

Depremin Konya'nın 3 katı büyüklüğünde, 103 bin kilometre karelik alanda yaşandığını, ülke nüfusunun yüzde 17´sine tekabül ettiğini ifade eden Kirişci, "Yıkılan ve ağır hasar gören büyükbaş işletme sayısı Doğanşehir´de 601 adet olarak gözüküyor. Malatya genelinde 1462 olarak ifade edebiliriz. Telef olan büyükbaşküçükbaş hayvan sayısı Doğanşehir´de 5 bin 600 civarı, Malatya genelinde 7 bin 219 olmuştur. Malatya´mız aynı zamanda su ürünleri alanında üretim yapan şehir. 101 ton balık, 14 milyon yavru balık deprem nedeniyle zayi olmuştur. 13 su ürünleri işletmesinde de zarar ziyanlar tespit edilmiştir. Malatya´da hayvansal üretimde sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalarımız sürdürdüğümüzü belirtmek isterim. Depremde yıkıma uğrayan işletmelerdeki hayvanlar için 240 adet çadır, 204 branda, 1028 ton hayvan yemi gönderilmiştir" diye konuştu.

SULTAN SUYU BARAJININ TAHLİYESİ

Malatya´daki barajların durumuyla ilgili de bilgi veren Bakan Kirişci, "Barajlarla gerekli incelemeler sürüyor. Malatya´da önemli iki baraj var, biri Sürgü, biri Sultansuyu. Sultansuyu Barajının kreplerinde oluşan çatlak nedeniyle sızıntı oluşturmasa dahi bunun tahliyesini öngördük ve devamında mansabındaki Karakaya Barajına da su akışını başlattık. Burada herhangi bir risk oluşmamasını tesis etmiş olduk. Barajlarımızla ilgili gerek Malatya özelinde gerekse 10 ilimizdeki 100 baraj ve 30 göletle ilgili hiçbir problem olmadığını, özel işletmelerde de problem olmadığını ifade etmek isterim" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

