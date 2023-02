Deprem nedeniyle ulaşımda devre dışı kalan trambüsler, konaklamada kullanılıyor

Afette son durum açıklandı! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor



Turgay İPEKTaha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA´da elektrikle çalışan trambüsler ve toplu ulaşım araçları, deprem nedeniyle devre dışı kalınca konaklama hizmetinde kullanılmaya başlandı. Trambüs ve otobüslerde 10 bin depremzedenin konakladığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Avukat Fatih Kerimoğlu, "İlk depremin yaşandığı sabah saatlerde trambüs ve otobüslerle dolaşıp evsiz kalanları tek tek topladık. MOTAŞ işletmesinde ulaşımda kullandığımız bir tren gibi art arda dizip halka konaklama hizmeti vermeye başladık. Şu an trambüs ve otobüslerde yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depremden hemen sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan´ın talimatı ile evsiz kalanlar trambüs ve diğer toplu ulaşım araçları ile toplatıldı. İlk etapta 5 bin kişi Şehit Hamit Fendoğlu Otobüs Terminali'nin yerleşkesinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri'ne ait kampüse götürüldü. Depremzedeler art arda dizilen otobüslere yerleştirildi. Saat 13.24´de yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle burada konaklayanların sayısı 10 bini buldu. Başkan Gürkan´ın talimatı ile gönüllülerle aşevi ve sağlık ocağı oluşturuldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu gecelerde afetzedeler ulaşımda kullandıkları otobüsleri bu kez ev olarak kullanmaya başladı.

Depremzedelere 22´si trambüs olmak üzere toplam 142 toplu ulaşım aracında 10 bin afetzedeye 24 saat aralıksız hizmet verdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkan Danışması Avukat Fatih Kerimoğlu şunları söyledi:

"İlk depremden hemen sonra evlerinden göçük altında kalmamak için veya evlerinden dışarıya çıkmaya çalışan vatandaşlarımızın caddede kalmamaları, soğukta kalmamalarını sağlamak adına Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan tüm belediyenin otobüs şoförlerine depremzedeleri toplamak içini talimat verdi. Malatya´nın, cadde ve sokakları dolaşıldı. Özellikle caddelerde bulunan tüm vatandaşlarımızın soğukta üşümemelerini sağlamak ve onlara o anda geçici bir çözüm bulmak için otobüslere yerleştirdik. Sonra bu otobüslerde bulunan vatandaşlarımızın tamamı, yakında bina olmayan, herhangi bir çöküntü veya tehlike arz etmeyecek olan bu alana getirildi. Burada bulunan trambüslerimizin elektrikli olması dolayısıyla şehirde o an elektriğin kesilebilecek olma ihtimali ve kimi yerlerde kesilmiş olması dolayısıyla onların ısınmalarını ve barınmalarını geçici de olsa sağlayabilmek adına burada topladık. Burada toplanan vatandaşlarımız o gece yaklaşık 5 bin sonrasında 10 bin kişiye kadar ulaştı. Biz depremin hemen sonrasında burada yine başkanımızın talimatlarıyla ocaklarımız kuruldu. Burada o günden sonra her gün yaklaşık 100 bin kap yemek ikram edildi. Hem buradaki vatandaşlarımıza yemeklerimiz ikram ediliyor. Hem de burada bulunmayan araçlarında veya dışarıda bulunan vatandaşlarımıza da buradan yemek ve gıda takviyeleri gerçekleştiriyoruz. Bununla beraber MOTAŞ trambüs işletmemiz içerisinde bulunan misafirlerimize 24 saat sağlık hizmeti de sunuyoruz. Burada gün içerisinde yaklaşık 10 bin insanımıza ulaşabiliyoruz, dokunabiliyoruz. Bu insanlarımızın da özellikle kıyafet, deterjan, kişisel temizlik malzemeleri battaniye ısıtıcı gibi malzemelerini direkt olarak kendilerine ulaştırma fırsatı yakalıyoruz. Tabi burada bulunan hemşirelerimiz, doktorlarımız da trambüslerimiz ve diğer alanlardaki bireyleri tek tek geziyorlar. Tek tek onlarla yakından ilgileniyorlar."

Depremzedelerden Gülsüm Ceylan, belediyenin verdiği bu hizmetten çok memnun kaldıklarını belirterek, "Çok zor durumdaydık. Bizleri yollardan toplayıp buraya getirdiler. Hava çok soğuktu. Nereye gideceğimizi bilemiyorduk. İlk etapta otobüslere yerleştirildik. En azından başımızı sokabileceğimiz bir yerimiz oldu. Burada tüm ihtiyaçlarımız karşılanıyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-02-18 10:34:23



