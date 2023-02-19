Gönüllü kuaförlerden depremzedelere tıraş ve cilt bakımı



Turgay İPEK/(MALATYA), (DHA)-TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden deprem bölgesine gelen gönüllü kuaförler, Malatya'daki çadır kent kalan depremzedeler ile görevlilere ücretsiz tıraş ile cilt bakımı hizmeti veriyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelip, 11 ili etkileyen depremlerin ardından binlerce kişi, kent merkezlerinde kurulan çadır kentlere yerleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden bölgeye gelen gönüllü kuaförler ise depremzedeler ile görevlilere ücretsiz tıraş ile cilt bakımı hizmeti vermeye başladı. İstanbul'dan Malatya'ya gelip, depremzede kadınlara cilt bakımı yapan Gurbet Sıla Gezer, "Bize ihtiyaç duyulduğunu hissettiğimiz an, çeşitli illerden buraya gelip, meslektaşlarım ile buluştuk. Kimimiz cilt bakımı kimimiz de saç ve sakal tıraşı yapıyor. Bu gibi hizmetler, insanı biraz olsun yaşadığı psikolojiden uzaklaştırıyor" dedi. Depremde evi oturulamaz hale geldiğini belirten 2 çocuk annesi Emine Gülden (39), "Yaşadığımız o büyük afet sonrası evimize giremiyoruz. Çadır kente yerleştik, mağduruz. Çadır kentte böyle bir hizmet verildiğini görünce yararlanmak istedim. Biraz olsun o psikolojiden uzaklaşmış olduk. Bu zor günümüzde yanımızda olan herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-02-19 11:53:39



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