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Karahan: Enkazın çevreye zarar vermeden kaldırılmasına çalışılıyor

DHA

Karahan: Enkazın çevreye zarar vermeden kaldırılmasına çalışılıyor


Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Malatya ve diğer 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma süreci ve yıkıntı atıklarının toplanıp dökülmesi, tehlikeli atıkların ayrıştırılıp geri dönüşümünü değerlendirdi. Karahan, döküm alanlarının belirlendiğini ve enkazın da çevreye zarar vermeden kaldırılmasına çalışıldığını söyledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan, Malatya'da Özalper Mahallesi'ndeki, depremde yıkılan 4 bloklu Hayat Sitesi önünde arama kurtarma çalışmaları sonrası enkaz kaldırma süreci, yıkıntı atıklarının toplanışı, döküldüğü yer, tehlikeli atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, süreci yönetirken, afetten sonra enkaz ve atıkların yönetimi noktasında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla çalışma yaptıklarını kaydederek, "Zaten var olan atık yönetim planlarımızı yeniledik. Yapıya uygun bir hale getirdik. Bütün deprem bölgelerinde enkazın nasıl kaldırılacağını, çevreye en az zarar veya hasar vermeden nasıl kaldıracağımız noktasında bir çalışma ortaya koyduk" dedi.
DÖKÜM ALANLARI BELİRLENDİ
Enkaz döküm alanlarını belirlediklerini söyleyen Karahan, "Bu alanlar da çeşitli özelliklere sahip. Yani doğaya, çevreye zarar vermeyen, yer altı sularına, yağmur sularının geçmesini sağlayacak bir yapıda olan alanları belirledik. Döküm alanlarını belirledikten sonra da enkazın kaldırma işlemlerini çevreye zarar vermeden, bu geçici döküm alanlarını öncelikle gitmesini sağlıyoruz. Döküm alanlarında da yine güvenlik tedbirleri alarak çevreye zarar vermeden, bu yapının, ortaya koymaya sağladık. Bu alanlarla öncelikle vatandaşın var olan enkazın içindeki alması gereken şeyleri almasına müsaade ederek, bu yapının vahşi değil, tekniğine uygun bir şekilde alana ulaşmasını sağlıyoruz. Bu alanlarda da daha sonra geri dönüşümüyle ve bu enkazın tekrar ekonomiye geri kazandırılmasıyla ilgili bir çalışma başlattık" diye konuştu.
PLANA GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM
Buralarda konkasörler kurulacağına değinen Karahan, içindeki metalinden tuğlasına, betonundan borusuna, mobilya, ahşap atıklarına, akla gelebilecek en ince ayrıntısına kadar her türlü atığın nasıl yönetileceğine dair plan belirlediklerini, buna göre geri dönüşümleri sağlayacaklarını söyledi.
Karahan, gazetecinin 'Atıklar kaç günde, nasıl kaldırılacak' sorusuna şu yanıtı verdi:
"Enkazların kaldırılması valilerimizin kontrolünde hızlı bir şekilde devam ediyor. Malatya özelinde hızlı bir şekilde başladık ve diğer deprem bölgesinde de bu enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor. Biz daha çok bunun çevreye zararını aza indirecek bir yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımızın bize, bizim çevre birimlerimizdeki talimatı bu. Çevreye en az zarar verecek şekilde. Hiç zarar vermesi gibi mümkünse tabi bu ama en az zarar verecek bir şekilde bunları bertaraf etmeye çalışacağız. Yani enkazların bir an önce, önceki acil yıkılacak binaların yıkılması, çevreye zarar vermemesi gerekiyor. Daha sonra da bu enkazların belirlenen alanlara bir an önce hızlı bir şekilde iletmemiz gerekecek."
'EKONOMİYE GERİ DÖNÜŞECEK BÜTÜN ATIKLAR DÖNÜŞTÜRÜLECEK'
Daha önce var olan prosedürleri hatırlatan Karahan, "Bu prosedürlerin yanında yine ilave tedbirler alarak hızlı bir şekilde alanlara giden atıkların bir an önce ayrıştırılmasını sağlamamız gerekecek sistemler kurulacak ve oradaki ekonomiye geri dönüşecek bütün atıkların geri dönüşmesini sağlayacağız. Yine bunların içinde olabilecek tehlikeli atıklarını asbestine kadar, diğer bütün motor yağlarına kadar, bütün atıkların geri dönüştürülmesini ve kontrollü bir şekilde bertarafını sağlayacağız" dedi.
Karahan, çalışmaların kolluk güçlerinin kontrolünde sürdüğünü belirterek, "Hem enkazın kaldırıldığı noktada, hem depolama alanlarında kolluk kuvvetlerimiz görev yapıyorlar. Her adımı kolluk kuvvetlerinin kontrolünde yapılacak" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-19 15:24:05

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