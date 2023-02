200 evin yıkıldığı köyde baba ile 2 oğlu, enkazda kalanları kurtardı

Turgay İPEK/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Kurucaova köyünde yaklaşık 200 ev depremlerle yerle bir oldu, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Rüstem Arslan (57) ile oğulları Hanifi (18) ve Bilal Arslan (22), can pazarının yaşandığı felakette, birçok köylüyü enkazdan sağ çıkardı. Baba Arslan, "Enkazın içinden gün boyu canlı çıkardık. Enkazdan kaç kişi çıkardık, sayamadım" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 binden fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce bina yerle bir oldu; binlerce kişi enkaz altında kaldı. 11 ili etkileyen deprem felaketinde, profesyonellerin yanı sıra gönüllüler de aktif rol oynadı. Ekiplerin yanında binlerce isimsiz kahraman da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Depremin vurduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kurucaova köyünde oturan Rüstem Arslan ile 2 oğlu da çok sayıda kişiyi enkazdan sağ çıkardı.

'EVLATLARIMLA BİR VİNÇ GİBİYDİK'

Can pazarının yaşandığını ve o günü hayatı boyunca unutamayacağını belirten 6 çocuk babası Rüstem Arslan, ilk depremde evinin duvarının yıkıldığını söyledi. Arslan, "Kendimizi dışarı güçlükle attık. Eşim ve kızlarımı güvenli bir yere bıraktık. Köydeki 600 haneli evden yaklaşık 200'ü yıkıldı ve 45 kişi hayatını kaybetti. Yoğun bir kar yağışı vardı, kimse yardıma gelemiyordu. Evdeki 2 oğlumla enkazda kalanları çıkarmaya başladık. Daha sonra köylüler de yardıma geldi. Enkazdan çıkardığımızda durumu iyi olanlar, başka enkazda kalanları çıkarmaya yardım etti. İkinci depremde Doğanşehir ilçesi ağır hasar alınca köyümüze gelen jandarma oraya yöneldi. Can pazarının yaşandığı depremde, enkazın içinden gün boyu canlı çıkardık. Allah, o günleri kimseye yaşatmasın. Enkazdan kaç kişi çıkardık, sayamadım. Fakat evlatlarımla bir vinç gibiydik. İkisi ile de gurur duydum" dedi.

'HERKES İNSAN ÜSTÜ GAYRET GÖSTERDİ'

Birçok köylüyü enkazdan çıkardıklarını söyleyen Hanifi Arslan da "Depremde çok korktuk. Annemleri sağlam bir yere bıraktıktan sonra enkaza koşup hem akrabalarımıza hem de köylülerimize yardım ettik. Yıkıntı çok olduğu için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Tek düşüncemiz; enkazdan canlı kurtarmaktı. Zamanla mücadele ediyorduk. Allah, o günleri bir daha yaşatmasın. Babam, ağabeyim ve ben çok canlı çıkardık. Köyde herkes bizim gibi insan üstü gayret gösterdi. Ölenlere çok üzüldük" diye konuştu.

Köydeki arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Bilal Arslan ise gönüllü kepçe operatörü olarak başka bölgeye gitti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

2023-02-20 09:38:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.