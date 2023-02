Bakan Özer: Deprem bölgesinde 1'inci kategorideki illerde eğitim- öğretim 1 Mart'ta başlıyor

Turgay İPEK / MALATYA,(DHA)-MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki illeri 3 kategoriye ayırdıklarını belirtti. Malatya'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Bakan Özer, "1'inci kategorideki Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitim-öğretim 1 Mart itibariyle başlıyor. 2'nci kategorideki Gaziantep ve Osmaniye illerimizde eğitime verilen arayı 13 Mart'a kadar; 3'üncü kategorideki Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya'da kriz merkezi olarak kullanılan İtfaiye Daire Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. 71 ilde eğitim öğretimin başladığını belirten Bakan Özer, 10 ilden diğer illere nakil yaptıran öğrenci sayısının ise 74 bin 884'e yükseldiğini söyledi. Nakil isteyen öğrencilerin sayısının her geçen gün arttığını ifade eden Özer, "Bu öğrencilerimiz istemeleri durumunda pansiyonlarımıza yerleştiriyoruz. Sadece Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilen okullarda eğitim öğretimi başlatacağız. Dolayısıyla sağlam raporu almadan kesinlikle öğrenci ve öğretmenlerimizi okullara sokmayacağız" diye konuştu.

DEPREM BÖLGESİ 3 KATEGORİDE

Depremin etkili olduğu 10 ili valiler, milli eğitim müdürleri ve ilgili bakanlıklarla görüşerek 3 kategoriye ayırdıklarını kaydeden Özer, şunları söyledi:

10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. 1'inci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibariyle eğitim öğretime başlıyoruz. 2'nci kategoride Gaziantep ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerde eğitim öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz. 3'üncü kategoride ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar verdiğimiz uzatmayı 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu 10 ilimizi eğitim öğretimle buluşturmada güvenlik odaklı tedrici bir şekilde normalleştirme sürecini başlatmış oluyoruz. İlave olarak 10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören öğrencilerimiz eğitil almayacak. 7/24 fedakarca çalışan sağlık emekçilerinin çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler. 1 Mart tarihi itibariyle LGS'ye girecek 8'inci sınıf öğrencileri, YKS'ye girecek 12'nci sınıf öğrencilerimiz için de destekleme ve yetiştirme kursları açacağız. Yani 2'nci ve 3'üncü kategoride olan eğitim öğretimi uzattığımız illerde de 8 ve 12'nci sınıfları desteklemek için kursları açacak, öğrencileri destekleyeceğiz.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12'nci sınıfın 10 ildeki tüm öğrencileri için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar bastırdık. Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibariyle tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Diğer sınıflar için ise 2 ve 3 kategoride olan iller için tüm sınıf seviyelerinde ders kitaplarını, yardımcı kaynakları tekrar basmaya başladık, bittiği zaman öğrencilerimize ulaştıracağız. Depremzede öğrencilerimizin tüm kırtasiye malzemelerini bakanlık olarak biz karşılayacağız. Öğrencilerimiz rahat olsunlar, çantalarını, kitaplarını, silgilerini, ihtiyaç duydukları eğitim öğretim materyallerini temin edip öğrencilerimize ulaştıracağız. 2 ve 3'üncü kategorideki illerde eğitim öğretimi ertelesek de çadır ve konteyner kentlerde merkezlere ana sınıfı ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluşturacağız. Örneğini dün gördük. Gaziantep İslahiye'de çocuklar için ana sınıfı, ilk ve ortaokul açılmıştı. O örneği tüm illere yaygınlaştıracağız."

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇADIRLARI 377'E ULAŞTI

Depremin başından itibaren çadır merkezlerinde ve toplanma yerlerinde öğrencilerin psikososyal sağlamlıklarını desteklemek için 'psikososyal destek çadırları' oluşturduklarını söyleyen Bakan Özer, bu çadırların sayısının 377'ye ulaştığını bildirdi. Özer, "Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı normalleştirmek, oyun ve etkinliklerle desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar. Kısaca farklı seçenek ve destek mekanizmalarıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kullanacağız. Burada önemli olan şey güvenlikli şekilde süreçleri yönetebilmek. Onun için sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim öğretimi başlatmayacağız. Öğrenci ve öğretmenlerimiz müsterih olsunlar. Öğrencilerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için devrede olacağız. Bakanlığımız 6 Şubat tarihinden itibaren tüm imkanlarıyla sahada. Meslek liselerimiz, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri Milli Eğitim Bakanlığı camiası sadece öğretmenler değil, idareci personeliyle zorlu günlerde vatandaşımızın yanında olmak için elinden gelen çabayı sarfetti. Milli Eğitim camiasını kutluyorum. İnşallah eğitim yoluyla 10 ilimizi normalleştirmek ve hayatın olağan akışını hızlandırmakla ilgili bakanlık olarak her türlü desteği vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TAŞIMALI EĞİTİM

Basın toplantısında taşımalı eğitimle ilgili bir soruyu de cevaplandıran Özer, "Taşımalı eğitim de başta olmak üzere her türlü imkanı seferber ediyoruz. 10 ilden diğer illere giden öğrencilerimizi pansiyonlarımızda ücretsiz olarak konaklatıyor, her türlü kırtasiye malzemesini sağlıyoruz. Bu eğitim öğretim başlayan illerde, bundan sonra başlayacak illerde sağlam okullara nakledilirse o öğrencilerimizin tamamını taşımalı eğitim kapsamına alacağız. Ücretsiz olarak taşıyacağız ve ücretsiz yemek yiyecek, tekrar bulundukları lokasyona taşıyacağız. Öğrencilerimiz için devletimizin, bakanlığımızın tüm imkanlarını seferber ettik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Turgay İPEK

