Malatya'da evleri yıkılan ve hasar görenler taşınıyor; 'Asla gitmem diyordum'



Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da evleri yıkılan ve ağır hasar gören bazı kişiler kentten ayrılıyor. Depremzede Hatice Arslan, "Asla gitmem diyordum, çok seviyordum bu şehri. Denizli'de bulunan kardeşimin yanına sığınacağım" dedi.

Depremde Malatya'da çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Depremzedelerin bazıları kentten ayrılıyor. Hasar gören evlerden eşyalarını kamyonlara yükleyenler, yakınlarının olduğu başka kentlere veya memleketlerine taşınıyor. Kent merkezindeki evi ağır hasar gören öğretmen Hatice Azat, "Ağır hasarlı evimiz, oturamayız. Can kaybımız yok çok şükür. Allah sonumuzu hayretsin. Bu eşyalarımı yeni evli olan erkek kardeşime göndereceğim. Ben hayrını göremedim, bari o görsün. Ben de Denizli'de diş hekimi olan kardeşimin yanına sığınacağım. Malatya 5-10 yıl bitti. Burada kalsam iş yok güç yok. Karnımı neyle doyuracağım? Gitmek zorundayım. 10 yıldır burada yaşıyordum. Asla gitmem diyordum, çok seviyordum bu şehri. Apartmanımız aile apartmanıydı. Eşya peşinde değiliz, taşınanlar eşya peşinde değil. Hatırası var. 2 tane kedim vardı evde 5 gün kar içinde bekledim. Onları kurtardım. Alıp kaçtım, kurtardım. Çalıştım çalıştım ev aldım. Allah verdi, Allah aldı" dedi.

'BİR GECEDE HAYATIMIZ DEĞİŞTİ'

Ordu'daki köyüne döneceğini söyleyen Dursun Şileci (68), "Ölenlere rahmet, kalanlara Allah şifa versin. Evimiz darmadağın oldu, yıkıldı. Kurtardığımız eşyaları kurtardık, gerisi için uğraşıyoruz. Ordu'ya köyüme gidiyorum, daha dönmeyeceğim. Burada daha yaşayamayız, bu korkuyla. 25 yıldır buradaydım. Allah bu felaketi verdi, verdikten sonra da yaşamak zorlaştı. Bir gecede hayatımız değişti. Herkesin hayatı değişti, Allah herkese kolaylık versin. Yakınlarımızda kayıp yok. İlk deprem sonrası dışarı çıkmıştık. İkinci depremde böyle oldu. Ailece kalıyorduk, 5 kişiydik" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-21 12:46:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.