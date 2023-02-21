Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan görüntülendi

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin 16'ncı gününde, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Malatya'da büyük yıkım, dronla havadan görüntülendi.
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin vurduğu Malatya'da, acil yıkılması gereken ya da ağır hasarlı ve yıkık bina sayısı, 21 bin 626 olarak tespit edildi. Depremden 16 gün sonra enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentteki büyük yıkım, havadan dronla görüntülendi. Kent merkezinde çekilen görüntülerde, tarihi yapıların gördüğü hasar ve iş makineleriyle yapılan enkaz kaldırma çalışmaları yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-21 15:38:35
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