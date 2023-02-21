Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan görüntülendi (2) 

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Malatya'da aramakurtarma çalışması, önceki gün son bulunca enkaz kaldırma çalışmalarına hız verildi. Özellikle kent merkezinin en işlek caddelerinden İnönü Caddesi'nde yerle bir olan binalardan kalan moloz yığınları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenip, hafriyat alanı olarak belirlenen yerlere taşınıyor.Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK

2023-02-21 16:26:02



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