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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu

DHA

Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu


Ergün AYAZMurat KÜÇÜK/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, depremde ağır hasar gören binada su borusunun patlamasıyla yapı önünde buz sarkıtları oluştu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Malatya'nın Şifa Mahallesi Zapcıoğlu Caddesi'ndeki 6 katlı bina, ağır hasar gördü. Binanın 4'üncü katındaki dairede ise su borusu patladı. Sular, 4'üncü kattan aşağı akarken, havanın da soğumasıyla binanın 1'inci katı ve alt kattaki iş yeri üzerinde buz sarkıtları oluştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya / Merkez Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK
2023-02-21 16:30:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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