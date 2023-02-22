Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner okula verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner okula verildi

DHA

Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner okula verildi


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MEMLEKETİ Malatya´da depremde yaşamını yitiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer´in (23) ismi yapılan konteyner verildi. Okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatabilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya devam ediyoruz" dedi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer, Kahramanmaraş merkezli depremde memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan Özpolatlar Sitesi´nde yaşamını yitirdi. Beydağı Konterner Kent'ine yapılan ilkokula Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elif Nur Şeyma Dalhançer İlkokulu´nu ziyaret etti. Bakan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. 
BAKAN ÖZER: OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ÇADIRLARI KURMAYA DEVAM EDİYORUZ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde, sel felaketinde hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisinin eğitim olduğunu belirterek, "Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretime almak için yoğun bir çaba harcıyoruz. 71 ilde nasıl 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başladıysak, bu 10 ilde de 3 kategoriye ayırarak inşallah eğitim öğretimle buluşturacağız. Özellikle 2'nci, 3'üncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim ve öğretimi ertelesek de konteyner kentlerde psikososyal destek çadırlarında ilkokul ve ana sınıfı, ortaokulu eğitimine kadar. Diğer taraftan 8'inci sınıfların LGS sınavına hazırlık çadırlarından üniversite sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencilerimizin YKS'ye destek hazırlık sınıfına kadar bakanlık olarak tüm öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 390 adet psikososyal destek çadırımızı 10 ilimize kurduk. Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatabilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya devam ediyoruz. Yine aynı zamanda özellikle gecegündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için hastanelerde, hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içinde bu bağlamda 40 tane hastane sınıfını bu 10 ilimizde oluşturduk. 1 Mart'a kadar 10 ilde tüm hastanelerde hastane sınıfı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.
KONTEYNERLERİMİZİN TAMAMINA TELEVİZYON KURACAĞIZ
Bakan Özer, Malatya'da ilk konteyner kent olan Beydağı´na çocukların eğitim süreçlerine adaptasyonunu destekleyen eğitim merkezini açtıklarını kaydederek, "Artık öğrencilerimiz sıcak ortamda öğretmenleriyle buluşup sürekli eğitim eksikliklerini gidermeyle ilgili hem de psikososyal destekle ilgili her türlü eğitimlerini alacaklar. Bugün yine burada konteynerlerimizin tamamına televizyon kuracağız. Çocuklarımız çizgi film izleyebileceği gibi EBA TV ile de kendi sınıflarıyla ilgili her türlü eğitimi, ders içeriklerini ve müfredatı takip edebilme imkanına kavuşmuş olacak. Burada depremde kaybettiğimiz Şeyma kardeşimizin ismini ilk konteyner okula vermek istedik. Annesiyle birlikte de bugün burayı gezdik. Ben tekrar Şeyma kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.
'ŞEYMA BANA BİR SÜRÜ TESELLİ GÖNDERDİ'
Elif Nur Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve İl Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ederek, "Üzüntümüz büyüktü ama Allah bize büyük büyük teselliler gönderdi. Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Biz öncesinde görüştüğümüzde bu talebimi ben iletmiştim. Şeyma ismini yaşatalım Cumhurbaşkanım demiştim. O da bizi şefkatiyle dinledi. Sayın Bakanımız burada, Malatya'da bir okula ismini vereceğiz dedi. Bu bizi ferahlattı. Sonrasında benimle telefonda görüştü. Allah devletimizden, hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O kadar sıcaktılar ki; ailemiz gibiydiler. Elimizi uzatsak yanımızdalardı. Demek ki Şeyma'nın gönlü melekti. Şeyma bana bir sürü teselli gönderdi. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim ona sevgimiz bitmez" şeklinde konuştu.
Şeyma'nın babası Cemal Dalhançer ise kızının enkaz altında kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Acımız büyük, herkesin acısı büyük. Bütün evlatlar bizim evladımız, kardeşimiz. Eskiden de duygusaldım. Televizyon izlerken başkası bile olsa ağlamam durmazdı. Acımız büyük. Bu acının içinde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelişinde eşimin söylemesiyle, kızımızın ismini Malatya'da yaşatacağız demesi hakikaten bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Acımız geçmez ama onun öyle söylemesi bizi rahatlattı, ferahlattı. Bizim şu anda bir kaybımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın milyonlarca evladı var. Türkiye'nin hepsini düşünmek zorunda. Geldiğinde karşımda gördüğümde perişanlığı gördüm yüzünde. İnanın acıdım. Bizim bir evladımız var, onun binlerce evladı toprak altında kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Acımız büyük. İnşallah Rabbim herkese sabırlar verir. Bana da verir, diğer insanlara da verir. 910 ailenin komple yok olduğunu biliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Milletimiz var olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza Rabbim güç kuvvet versin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-22 12:40:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin adı eğitim merkezine verildi
YEREL HABERLER Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite ...
Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor
YEREL HABERLER Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi ...
Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı
YEREL HABERLER Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market ...
Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı
YEREL HABERLER Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır ...
Gönüllü tır şoförü Azerbaycan'da toplanan ilaçları Malatya'ya ulaştırdı
YEREL HABERLER Gönüllü tır şoförü Azerbaycan'da toplanan ilaçları ...
(Görüntülü)DEPREMDE CAMI VE KAPISI KIRILAN DÜKKANDA, GÖZLÜKLER İLK GÜNKÜ GİBİ YERİNDE KALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMDE CAMI VE KAPISI KIRILAN DÜKKANDA, ...
(Görüntülü)HASAR GÖREN BİNADA SU BORUSU PATLAYINCA BUZ SARKITLARI OLUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)HASAR GÖREN BİNADA SU BORUSU PATLAYINCA ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI ...
(Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARILAN HURDA ARAÇLAR, ÜST ÜSTE KONULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZDAN ÇIKARILAN HURDA ARAÇLAR, ÜST ...
(Görüntülü)DEPREMLERİN VURDUĞU MALATYA&#039;DAKİ YIKIM, HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMLERİN VURDUĞU MALATYA'DAKİ ...
Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları oluştu
YEREL HABERLER Hasarlı binada su borusu patladı, buz sarkıtları ...
Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda, gözlükler ilk günkü gibi yerinde kaldı
YEREL HABERLER Depremde camı ve kapısı kırılan dükkanda, gözlükler ...
Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan görüntülendi (2) 
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan ...
Enkazdan çıkarılan hurda araçlar, üst üste konuldu
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan hurda araçlar, üst üste konuldu
Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya çıkarmak yasaklandı
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya çıkarmak ...
Malatya'da yatağa bağımlı hasta, itfaiyenin merdivenle ulaştığı evinden tahliye edildi
YEREL HABERLER Malatya'da yatağa bağımlı hasta, itfaiyenin ...
Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Depremlerin vurduğu Malatya'daki yıkım, havadan ...
(Görüntülü)BUZ TUTAN SÜS GÖLETİNE DÜŞEN DEPREMZEDE ÇOCUĞU POLİS KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)BUZ TUTAN SÜS GÖLETİNE DÜŞEN DEPREMZEDE ...
Buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu polis kurtardı
YEREL HABERLER Buz tutan gölete düşen depremzede çocuğu polis ...
Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi durduruldu
YEREL HABERLER Malatya'da ağır hasarlı binalardan eşya tahliyesi ...
Depremzedelerin metaneti din görevlilerini duygulandırdı
YEREL HABERLER Depremzedelerin metaneti din görevlilerini ...
Türk Kızılay Malatya'da depremzedelere günlük 300-350 bin porsiyon yemek ulaştırıyor
YEREL HABERLER Türk Kızılay Malatya'da depremzedelere günlük 300-350 ...
(Görüntülü)MALATYA&#039;DA EVLERİ YIKILAN VE HASAR GÖRENLER TAŞINIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA'DA EVLERİ YIKILAN VE HASAR ...
Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.