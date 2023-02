Depremde ölen üniversiteli Elif'in ismi konteyner okula verildi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MEMLEKETİ Malatya´da depremde yaşamını yitiren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer´in (23) ismi yapılan konteyner verildi. Okulu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatabilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya devam ediyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer, Kahramanmaraş merkezli depremde memleketi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde yıkılan Özpolatlar Sitesi´nde yaşamını yitirdi. Beydağı Konterner Kent'ine yapılan ilkokula Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elif Nur Şeyma Dalhançer İlkokulu´nu ziyaret etti. Bakan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

BAKAN ÖZER: OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL, ORTAOKUL ÇADIRLARI KURMAYA DEVAM EDİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde, sel felaketinde hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisinin eğitim olduğunu belirterek, "Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullarımızı hızlı ve güvenli bir şekilde eğitim ve öğretime almak için yoğun bir çaba harcıyoruz. 71 ilde nasıl 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başladıysak, bu 10 ilde de 3 kategoriye ayırarak inşallah eğitim öğretimle buluşturacağız. Özellikle 2'nci, 3'üncü kategorideki illerimizde her ne kadar eğitim ve öğretimi ertelesek de konteyner kentlerde psikososyal destek çadırlarında ilkokul ve ana sınıfı, ortaokulu eğitimine kadar. Diğer taraftan 8'inci sınıfların LGS sınavına hazırlık çadırlarından üniversite sınavına girecek 12'nci sınıf öğrencilerimizin YKS'ye destek hazırlık sınıfına kadar bakanlık olarak tüm öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 390 adet psikososyal destek çadırımızı 10 ilimize kurduk. Okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı bir şekilde bu travmayı atlatabilmesi için elinden gelen çabayı sarf ediyor. Diğer taraftan tüm çadırlarda okul öncesi çadırlar, ilkokul, ortaokul çadırları kurmaya devam ediyoruz. Yine aynı zamanda özellikle gecegündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için hastanelerde, hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içinde bu bağlamda 40 tane hastane sınıfını bu 10 ilimizde oluşturduk. 1 Mart'a kadar 10 ilde tüm hastanelerde hastane sınıfı oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

KONTEYNERLERİMİZİN TAMAMINA TELEVİZYON KURACAĞIZ

Bakan Özer, Malatya'da ilk konteyner kent olan Beydağı´na çocukların eğitim süreçlerine adaptasyonunu destekleyen eğitim merkezini açtıklarını kaydederek, "Artık öğrencilerimiz sıcak ortamda öğretmenleriyle buluşup sürekli eğitim eksikliklerini gidermeyle ilgili hem de psikososyal destekle ilgili her türlü eğitimlerini alacaklar. Bugün yine burada konteynerlerimizin tamamına televizyon kuracağız. Çocuklarımız çizgi film izleyebileceği gibi EBA TV ile de kendi sınıflarıyla ilgili her türlü eğitimi, ders içeriklerini ve müfredatı takip edebilme imkanına kavuşmuş olacak. Burada depremde kaybettiğimiz Şeyma kardeşimizin ismini ilk konteyner okula vermek istedik. Annesiyle birlikte de bugün burayı gezdik. Ben tekrar Şeyma kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

'ŞEYMA BANA BİR SÜRÜ TESELLİ GÖNDERDİ'

Elif Nur Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve İl Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ederek, "Üzüntümüz büyüktü ama Allah bize büyük büyük teselliler gönderdi. Cumhurbaşkanımız bizi aradı. Biz öncesinde görüştüğümüzde bu talebimi ben iletmiştim. Şeyma ismini yaşatalım Cumhurbaşkanım demiştim. O da bizi şefkatiyle dinledi. Sayın Bakanımız burada, Malatya'da bir okula ismini vereceğiz dedi. Bu bizi ferahlattı. Sonrasında benimle telefonda görüştü. Allah devletimizden, hükümetimizden, Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O kadar sıcaktılar ki; ailemiz gibiydiler. Elimizi uzatsak yanımızdalardı. Demek ki Şeyma'nın gönlü melekti. Şeyma bana bir sürü teselli gönderdi. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Bizim ona sevgimiz bitmez" şeklinde konuştu.

Şeyma'nın babası Cemal Dalhançer ise kızının enkaz altında kaldığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Acımız büyük, herkesin acısı büyük. Bütün evlatlar bizim evladımız, kardeşimiz. Eskiden de duygusaldım. Televizyon izlerken başkası bile olsa ağlamam durmazdı. Acımız büyük. Bu acının içinde Sayın Cumhurbaşkanımız Malatya'ya gelişinde eşimin söylemesiyle, kızımızın ismini Malatya'da yaşatacağız demesi hakikaten bir nebze de olsa acımızı hafifletti. Acımız geçmez ama onun öyle söylemesi bizi rahatlattı, ferahlattı. Bizim şu anda bir kaybımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın milyonlarca evladı var. Türkiye'nin hepsini düşünmek zorunda. Geldiğinde karşımda gördüğümde perişanlığı gördüm yüzünde. İnanın acıdım. Bizim bir evladımız var, onun binlerce evladı toprak altında kaldı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Acımız büyük. İnşallah Rabbim herkese sabırlar verir. Bana da verir, diğer insanlara da verir. 910 ailenin komple yok olduğunu biliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun. Milletimiz var olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza Rabbim güç kuvvet versin." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

