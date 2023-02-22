Tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda mezar taşları depremde kırılmış

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ergün AYAZMurat KÜÇÜKTaha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'ndaki çok sayıda mezar taşı, devrilerek kırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da 3 bin 103 bina, yıkılırken, 250 yıllık Sancaktar Mezarlığı'nda bulunan mezar taşları da hasar gördü. Mezarlardan bazıları, kırılırken, bir bölümü de devrildi. İsmet İnönü'nün 2 yaşında hayatını kaybeden oğlu İzzet'in ve babası Hacı Reşit Bey´in mezarları da tarihi Sancaktar Mezarlığı'nda bulunuyor. DHA-Genel Türkiye-Malatya Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Taha AYHAN

2023-02-22 16:47:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.