Malatya'da, 7.6'lık depremde binaların çökmesi dron ile kaydedildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve Malatya'da da şiddetli hissedilen depremde binaların çökmesi, havada görüntü alan dron ile kaydedildi.

6 Şubat, sabah 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki 2'nci deprem, Malatya'da da yıkıma neden oldu. Yaşanan ilk depremin kentte uğrattığı zararı havadan görüntülemek için havalanan dron, ikinci depremi görüntüledi. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde; depremin şiddetiyle çevrede bulunan binaların yıkılması yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-22 21:30:04



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