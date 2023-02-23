Tarihi Şire Pazarı depremde yıkılınca tonlarca kayısı enkaz altında kaldı



Ergün AYAZMurat KÜÇÜKTaha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, kayısının perakende satışının yapıldığı tarihi Şire Pazarı ve çevresindeki dükkanlar, depremde yerle bir oldu. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yaklaşık 250 dükkanın yıkıldığını ve tonlarca kayısının enkaz altında kaldığını söyledi.

Malatya'nın meşhur kayısısının satıldığı Şire Pazarı, depremde tamamen yıkıldı. Esnafın tonlarca kayısısı, enkaz altında kaldı. Polis, pazar çevresine güvenlik bandı çekip, enkaza girişi yasakladı. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Perakende sektörünün hizmet verdiği; Türkiye'nin dört bir yanına, vatandaşlarımızın damaklarını tatlandırdığımız kayısıları buradan paketleyip gönderiyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz de bu alanlardan alışveriş yapıyor. Bu alan depremde enkaz haline döndü. Toplamda burada 250 tane kayısı ticaretini gerçekleştirdiğimiz alan tahrip oldu, enkaz haline dönüştü. Burada enkaz çalışmalarının başlamasını bekliyoruz. Bu yapının altında tarım ürünü var. Buradaki iş yerlerinin altında hem kayısı hem de kayısının yan ürünleri, kuru yemiş ürünleri duruyor. Bu bir tarım ürünü olduğu için bunu dönüştürmek mümkün değil. Ciddi bir zarar söz konusu. Özellikle Malatya'daki orta ölçekli ve küçük esnafın, hizmet sektörünün görüldüğü alanlar büyük zarar gördü. Binlerce iş yeri depremde zarar görmüş durumda. İnşallah düzelmesi için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

'ZARARI TÜRKİYE DE HİSSETTİ'

Malatya'nın, kuru kayısıda dünya başkenti olduğunu söyleyen Özcan, "Biz dünyanın dört bir yanına bu şehirde ürettiğimiz 100 bin tonun üzerindeki kuru kayısıyı ihraç ediyoruz. Bu bir ihracat ürünü, dolayısıyla Malatya'nın uğramış olduğu zararı Türkiye de hissetmiş oluyor. Biz yıllık ortalama 500 milyon dolara yakın bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Dünyanın 110'un ülkesine ihraç ediyoruz" dedi.

Hizmet alanlarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getiren Özcan, "Onun için bu şehrin ayağa kalkmasını başlatacağımız nokta bu. Zarar görmüş alanların, ihracat yapan esnafın hizmet verdiği alanların hızlı bir şekilde iyileştirilmesi gerekiyor. Bu alanlarda da hizmet verecek olan işçilerin de barınma sorunlarının giderilmesi gerekiyor. Burayı yeniden ayağa kaldıracak ekonomik çark kayısıdır. Burada hızlı bir şekilde iyileştirme yapmamız gerekiyor. Kayısı sadece Malatya'yı değil hem bölgeyi hem ülkenin ihracatının genelini ilgilendiren bir ürün. Bölge kalkınması için Malatya önemli bir il. Kayısı da bunun için çok önemli. İhracatçılarımız şu anda fabrikalarını, işletmelerini hizmete açarak insan iş gücü de transfer edip ihracata başladı. Şu anda insanların barınma ve gıda ihtiyaçlarının sürdürülebilir hayat, diye ifade ettiğimiz bütün faktörlerini bir araya getirmesi lazım ki onlar da fabrikalarda sağlıklı bir şekilde ihracata hazırlasınlar. Malatya, kısa sürede ayağa kalkacak. İhracatta, ekonomide, kayısıda tarihe not düşecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Malatya Ergün AYAZ-Murat KÜÇÜK-Taha AYHAN

2023-02-23 12:31:57



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