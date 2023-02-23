Malatya´da tiyatrocular, depremzede çocuklar için sahneye çıktı

MALATYA, (DHA)KAHARMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı illerden Malatya'da, Van Devlet Tiyatrosu tarafından depremden etkilenen çocuklar için 'Ağacın Kalbi' isimli oyun sahnelendi.
Van Valiliği´nin himayesinde, deprem sonrası Malatya'da hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Van Devlet Tiyatrosu, 11 kişilik ekibi ve mobil sahnesiyle Beydağı Konteyner Kenti´nde depremzede oyunlar için 'Ağacın Kalbi' isimli oyunu sahneledi. Yaklaşık 1 saat süren oyun, yoğun ilgi gördü. Oyunun sonunda çocuklara oyuncak hediye edildi.
Afetten etkilenen çocukların yaşadıkları travmayı unutmalarını hedefleyen çocuk oyunları kentin farklı noktalarına kurulan çadır ve konteyner kentlerde sahnelenmeye devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Gülay KUYUCU
2023-02-23 15:44:49
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