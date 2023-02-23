Konteyner kentte ilk ders zili çaldı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Malatya´da kurulan Beydağı Konteyner Kenti´nde okul öncesi ve ilkokul öğrencileri dersbaşı yaptı.

Malatya´da deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yürütülen çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü´nde görevli öğretmenler, Beydağı Konteyner Kenti´ndeki, Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde öğrencilerle dersbaşı yaptı. İlk ders zili ile öğrenciler, eğitimlerine kaldıkları yerden devam etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Gülay KUYUCU

2023-02-23 15:51:34



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