SMA´lı Destan Duru çadırda yardım bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SMA´lı Destan Duru çadırda yardım bekliyor

DHA

SMA´lı Destan Duru çadırda yardım bekliyor


Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ MALATYA, (DHA) MALATYA´da bulunan ve 8 yıllık Prestij Vadi Konutları´ndaki evleri depremde ağır hasar gören Evren ailesi, çadırda yaşamlarını sürdürmeye çalışırken SMA hastası 3 yaşındaki çocuklarının da yarım kalan tedavisi için yardım bekliyor.
Malatya Yeşilyurt İlçesi´nde 2013 yılında temeli atılan ve 2015 yılında oturulmaya başlanan Prestij Vadi Konutları meydan gelen 2 büyük deprem sonrasında yetkililer tarafından ağır hasarlı olarak belirlendi. Bu evlerde yaşayanlardan biri de Evren ailesiydi. Sabri Evren ve Zarife Kılıç Evren çiftinin 2 kız çocuğundan 3 yaşındaki Destan Duru´ya SMA teşhisi konmuştu. Aile başlattığı kampanya sonrasında gereken parayı topladıktan sonra küçük Destan Duru´yu Dubai´ye götürerek ilaçlarla tedavi ettirdi. Daha sonra Malatya´ya dönen Destan Duru´nun tedavisi hastanelerde ve evde devam etmeye başladı. Meydana gelen depremin ardından evleri ağır hasarlı olan Evren ailesi bu süreçte çadırda yaşamaya devam ediyor. Aile Destan Duru´nun tedavisinin devamı için yardım bekliyor."ALLAH KİMSEYE YAŞATMASIN"
Evlerinin ağır hasarlı olduğunu belirten Baba Sabri Evren, "Ev ağır hasarlı, işyeri yıkıldı. Benim çocuğum SMA hastası, tedaviye ihtiyacı var. Çocuğun ne malzemelerini alabildik ne fizik tedaviye gidebildik, tamamıyla mağduruz. Bu çadırın içinde biz 11 kişi yaşıyoruz. Burası soğuk bir memleket, dün akşam çocuğun ateşi 41 dereceydi. Bizim en azından kafamızı sokabileceğimiz bir yer için destek bekliyoruz. Zor bir durumdayız, Allah kimseye yaşatmasın. Tabi ki şu an ülke zor durumda ama çocuğun da ihtiyacı var" dedi."ÇOCUĞU BU SÜREÇTE MAĞDUR ETMEMEM LAZIM"
Destan Duru´nun tedavi süreciyle ilgili de bilgi veren baba Sabri Evren, "Biz kampanya düzenledik, kampanya bitti Dubai´ye gittik ilacımızı aldık ama tedavisi devam ediyor. Bu tedaviye ara verildiği zaman hastalık eski halin dönüyor. Günde 3 saatte bir ayakta durma sehpasında beklemesi lazım, 3 saatte bir yürütece koymanız lazım, 3 saate bir fizik tedavi yapmamız lazım.  Ama bunları yapabileceğimiz yer yok ve elimizde malzemeler de kalmadı. Bu süreci devam ettirebilmem lazım, en azından çocuğumu bu süreçte mağdur etmemem lazım" şeklinde konuştu.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Doğanşehir
2023-02-25 10:33:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) AÇTIĞI DELİKLE ENKAZDAN ÇIKTI, KOMŞULARININ YARDIMINA KOŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) AÇTIĞI DELİKLE ENKAZDAN ÇIKTI, ...
Açtığı delikle enkazdan çıktı, komşularının yardımına koştu
YEREL HABERLER Açtığı delikle enkazdan çıktı, komşularının yardımına ...
MALATYA - AÇTIĞI DELİKLE ENKAZDAN ÇIKTI, KOMŞULARININ YARDIMINA KOŞTU
YEREL HABERLER MALATYA - AÇTIĞI DELİKLE ENKAZDAN ÇIKTI, KOMŞULARININ ...
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 670
YEREL HABERLER Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin ...
(Görüntülü)MALATYA - KIRÇUVAL OTEL&#039;İN SAHİBİ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MALATYA - KIRÇUVAL OTEL'İN SAHİBİ ...
Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
YEREL HABERLER Kırçuval Otel'in sahibi tutuklandı
Bakan Bozdağ, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para
YEREL HABERLER Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan ...
Bakan Soylu: Dört dörtlük yapmadan deprem bölgelerinden çıkmamız mümkün değil
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Dört dörtlük yapmadan deprem ...
Bakan Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Kurum, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'nde ...
(Görüntülü)BAKANLAR KURUM VE BOZDAĞ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKANLAR KURUM VE BOZDAĞ AÇIKLAMALARDA ...
(Görüntülü)BAKANLAR SOYLU VE ERSOY AÇIKLAMALARDA BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)BAKANLAR SOYLU VE ERSOY AÇIKLAMALARDA ...
Endonezyalı hayırseverler depremzedelere yardım eli uzattı
YEREL HABERLER Endonezyalı hayırseverler depremzedelere yardım eli ...
Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
YEREL HABERLER Malatya'da hasar tespit çalışmalarında sona gelindi
(Görüntülü) BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI EV YAPTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI ...
Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron ...
Deprem bölgesinde çevik kuvvetin sahiplendiği "Afitap" asıl sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde çevik kuvvetin sahiplendiği ...
Borçla aldıkları evleri yıkılınca, ahırı ev yaptılar 
YEREL HABERLER Borçla aldıkları evleri yıkılınca, ahırı ev yaptılar 
MALATYA-BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI EV YAPTILAR 
YEREL HABERLER MALATYA-BORÇLA ALDIKLARI EVLERİ YIKILINCA, AHIRI EV ...
Malatya'da depremzedelere yardımda bulunan Endonezya ekibi kentten ayrıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedelere yardımda bulunan Endonezya ...
AK Parti'li Yazıcı, Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı, Malatya'da üretime başlayan ...
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
(Görüntülü) MALATYA?DA TİYATROCULAR, DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN SAHNEYE ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MALATYA?DA TİYATROCULAR, DEPREMZEDE ...
(Görüntülü) KONTEYNER KENTTE İLK DERS ZİLİ ÇALDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONTEYNER KENTTE İLK DERS ZİLİ ÇALDI

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.