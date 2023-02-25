/yeniden / Malatya'da güçlendirme yapılan okullar da yıkıldı



Ahmet YEŞİLMENMertcan ÖZTÜRKSerdar ALTINTEPE/ MALATYA, (DHA) MALATYA'da geçtiğimiz yıllarda güçlendirme çalışması yapılan Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu yerle bir olurken yakınındaki Ören Anadolu Lisesi´nde ise hasar meydana geldi.

Malatya'da deprem sonrası yıkılan yerlerden birisi de Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde bulunan okullar oldu. 2020 yılında çalışma yapılmasına rağmen Şehit Yarbay Songül Yakut İlkokulu ve ortaokulu yerle bir olurken çalışma yapılan bir diğer okul Ören Anadolu Lisesi'nde ise hasar meydana geldi. Akçadağ Kaymakamlığı'nın internet sitesinde 21 Temmuz 2020 yılında yayınlanan haberde, "İlçemize bağlı Ören Mahallesinde bulunan Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesindeki okullarımızda güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından Şehit Songül Yakut İlk ve Ortaokulu ile Ören Anadolu Lisesinde güçlendirme çalışmalarına başlandı. Bu okullar olası bir depreme karşı güçlendirilmektedir" ifadeleri yer aldı.

"BİLİNÇLİ GÜÇLENDİRME OLSAYDI BÖYLE OLMAZDI"

Binanın güçlendirme olmasına rağmen yıkıldığını söyleyen Mehmet Mergan, "Burada en büyük doğal afet olarak deprem oldu ama en büyük doğal afetlerden biri de öğrencilerimiz kurtardı. Çünkü o gün kar yağmasaydı öğrencilerimiz okula gelecekti. İkinci depremde yıkıldı burası. Yıkıldığı anda ben karşı binada oturuyordum. Sallanmasıyla yıkılması bir oldu. Dönüp baktığımda 3 katın birden yıkıldığını gördüm. Güçlendirme çalışması yapılmasına rağmen binanın hali ortada. " dedi.(FOTOĞRAF)DHA-Genel Türkiye-Malatya / Akçadağ

2023-02-25 14:08:36



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