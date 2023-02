Malatya'da AVM'ler hizmete girmeye başladı

İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCITaha AYHAN/MALATYA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ depremlerinden etkilenen Malatya'da alışveriş merkezleri hizmet vermeye başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hasarsız olduğunu belirleyip, Valilik tarafından hizmeti onaylanan alışveriş merkezine, saat 15.00'e kadar, 5 saatte yaklaşık 4 bin 300 kişinin giriş yaptığı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da 1393 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 444 kişi yaralandı ve 1532 bina da hasar gördü. Kentte enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, alışveriş merkezleri de hizmete başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan kontroller sonrası hasarsız olduğu belirlenen ve valilikçe hizmete başlaması onaylanan alışveriş merkezindeki 120 iş yerinden 43'ü açıldı, diğerlerinin de peyderpey açılacağı belirtildi. Hayatın normale dönmeye başladığı kentte, alışveriş yapmaya gelenlerin tercihi ise depremde enkaz altında kaldığı ve kırıldığı için cep telefonuyla yiyecek ve içecek servisi yapan iş yerleri oldu.

'AMACIMIZ PARA KAZANMAK DEĞİL, İNSANLAR MALATYA'YI TERK ETMESİN'

Alışveriş merkezinde restoranı olan Mustafa Sevim, "Amacımız para kazanmak değil. İnsanlara moral verelim, insanları huzurlu bir topluma endekslemek istiyoruz. İnsanlar gelsin, burayı görsünler. Malatya'yı terk etmesinler. Malatya'nın dağılmasını istemiyoruz. Memleketimizi seviyoruz. AVM güvenli, hasar tespit çalışması yapıldı" dedi.

Cep telefonu satan iş yerinin müdürü Onur Yaylacı ise ''Ülkemize çok geçmiş olsun. Çok büyük bir felaket atlattık. Zor zamanlar geçiriyoruz. Ülkece bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Biz de onun için mağazamızı açtık. İnsanlarımıza hizmet vermeye başladık. İnşallah bu kötü günler de gidecek. İnsanlar depremde cep telefonlarını kaybetti veya kırıldığı için çok sayıda kişi telefon almaya geliyor. Çünkü yakınlarıyla bir an önce iletişime geçmek istiyor" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIN MORALİ DÜZELSİN DİYE GELDİK'

Çocuklarının morallerinin düzelmesi için alışverişe geldiklerini belirten Mehmet Meşegül de şunları söyledi:

''Öğretmenevinde çalışıyorum. İlk depremde boşaltmıştık. AFAD'dan mühendis arkadaşlar gelip kontrol ediyorlardı. Benden ekipman istediler ve birlikte inceliyorduk. Sonra ikinci deprem meydana geldi ve 2-3 saniyeyle kurtulduk. Rabb'im bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Binanın arka tarafı çökmüştü. Ben arkadaşlarım enkaz altında kaldı diye şoka girmiştim. Çok şükür onlara da bir şey olmamış. Alışveriş merkezine de çocuklarımın psikolojisi düzelsin diye getirdim. Oğlum en ufak artçıda 'Baba' diye sarılıyor. 'Araçta kalalım. Ev kırılacak' diyor. Oturduğum kat da 9'uncu kat. Allah'tan TOKİ'de oturuyorum, çok şükür bir şey yok. Kızıma daha önce cep telefonu alma sözü verdim. Moral olsun diye geldik. Mağazaların da hepsi bir an önce açılsa iyi olacak. Çünkü insanlar motive olur. Hayat devam ediyor."

'HAYAT MECBUREN NORMALE DÖNECEK'

Selim Çelikel de deprem sırasında yaşadıklarını anlatarak, "Gece 04.00 sıralarında ilk deprem oldu. 2 katlı evimiz vardı, hasar aldı. İkinci depremde daha kötü oldu. Dışarıdaydık o zaman. Asfaltlar yerinde oynuyordu. Evler de havaya çıkıp iniyordu. Şu an çadırda kalıyoruz. Yemek geliyor. Şimdi değişiklik olsun diye alışveriş merkezinde yemek yemeye geldik. Hayat mecburen normale dönecek" ifadelerini kullandı.

