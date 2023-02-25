Malatya Havalimanı'nda, alt yapı çalışmasında göçük: 2 ölü



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA Havalimanı'nın yeni terminal binasının alt yapı çalışması sırasında toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçi, yaşamını yitirdi.

Olay, bugün Akçadağ ilçesindeki Malatya Havalimanı'nda meydana geldi. Havalimanın yeni terminal binasının alt yapı çalışmaları sırasında açılan 3 metre derinliğindeki çukurda, toprak kayması sonucu göçük oluştu. İki işçi göçük altında kalırken, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan çalışma sonucu iki işçi de göçük altından çıkarıldı. İki işçi de sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İşçilerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri hastanenin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2023-02-25 19:16:55



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