Bakan Soylu, Malatya'da incelemede bulundu

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İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCITaha AYHAN/MALATYA,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, depremlerin vurduğu Malatya'da incelemede bulunup, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yaptı.

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'ya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapan Soylu, kentteki son durumu yetkililer ile değerlendirdi. Soylu, daha sonra İnönü Caddesi Soykan Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Burada depremzedelerle sohbet eden Soylu, ardından kentten ayrıldı. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Malatya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI Taha AYHAN

2023-02-26 13:08:13



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