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Başakşehirli berberlerden deprem bölgesinde gönüllü hizmet

DHA

Başakşehirli berberlerden deprem bölgesinde gönüllü hizmet


MALATYA, (DHA)Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma ile altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından psikososyal yardımlarını da sürdürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine götürülen 10 gönüllü berber, depremzedelerin saç kesimlerini ve sakal tıraşlarını yaptı.Başakşehir Belediyesi´nin bölgeye götürdüğü berberler, burada kurulan çadır ve konteyner kentteki depremzedelere kişisel bakım hizmeti verdi. Çadırda 2 gün boyunca depremzedelerin saç kesimleri ve sakal tıraşları yapılacak. "EL BİRLİĞİYLE YARALARIMIZI SARACAĞIZ"El birliğiyle zorlu sürecin üstesinden geleceklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tüm imkânlarımızı ve devletimizin gücünü afetzede komşularımız için harcıyoruz. Başakşehir Belediyesi´nin de desteğiyle yaralarımızı çok daha hızlı bir şekilde sarıyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.Bölgedeki çalışmaların sürdüğünün altını çizen Başakşehir Belediyesi Afet Bölge Koordinatörü İrfan Köpürür, "Afetzede vatandaşlarımızın kuaför ihtiyaçlarını karşılamak adına çadırımızı kurduk. İki gün boyunca kuaför arkadaşlarımız hizmet verecek" diye konuştu.Bölgede olmaktan ve depremzedelere yardım etmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden kuaför Ferdi Ocaktan, "Başakşehir Belediyesi aracılığıyla afetzede kardeşlerimizin yaralarını saracağız"derken, bir diğer kuaför Rıdvan Özçelik de "Başakşehir Belediyesi çok anlamlı bir çalışma yaptı. Biz de burada olmaktan, afetzede kardeşlerimize hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.  DHA-Genel Türkiye-Malatya
2023-02-26 16:07:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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