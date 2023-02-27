16 saat sonra enkazdan çıkarılan 86 yaşındaki depremzede: Komşularım, öldüm sanmış



İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCITaha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Kahramanmaraş merkezli ilk depremden kurtulup, ikincisinde enkazda kalınca komşularının öldüğünü düşündüğü İshak Aluşlu (86), 16 saat sonra kurtarıldı. Aluşlu, "Bağırıyordum ama sesimi duyan yoktu. Komşularım da beni öldü sanmış" dedi.

Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde bakkal dükkanı işleten İshak Aluşlu, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme, yalnız yaşadığı evinde yakalandı. Büyük panik yaşayan Aluşlu, evden kaçarak kurtuldu. Bazı eşyalarını almak için yeniden evine giren Aluşlu, bu kez 7.6 büyüklüğündeki depreme yakalanıp, enkaz altında kaldı. 16 saat süren çalışmaların ardından komşularının öldüğünü düşündüğü Aluşlu, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazda büyük korku yaşadığını anlatan İshak Aluşlu, "Bu bina 4 katlı, ben 2'nci katta oturuyordum. Saat 14.00 sıralarında kontrol etmek ve bazı eşyalarımı almak için evin kapısını açıyordum. O sırada deprem oldu. 16 saat boyunca enkaz altında nasıl kaldım, ben de şaşırıyorum. Bağırıyordum ama sesimi duyan yoktu. Dar bir alandı, hava soğuktu, ayaklarım rahatsızlanmıştı. Bu binada vefat edenler de oldu. Bense sağ olarak kurtuldum. Komşularım da beni öldü sanmış" diye konuştu.

İshak Aluşlu'nun öldüğünü düşünen Abdullah Avar (65) da günler sonra komşunu görünce şaşırıp, sarılarak "İshak Aluşlu'ya 250 lira borcum vardı, ödemiştim. Öldüğünü duydum ve 'Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun' diyordum. Sağ olarak gördük. Demek ki daha ömrü varmış" dedi. DHA-Genel Türkiye-Malatya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI Taha AYHAN

2023-02-27 10:38:57



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