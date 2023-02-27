Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Malatya' da saat 12.04 itibariyle 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirmelere göre 22 binamız yıkıldı. 20 vatandaşımızı hemen hastanelere intikal ettirdik, 5 vatandaşımızı da enkazlardan kurtardık.

DHA-Gündem Türkiye-Malatya

2023-02-27 13:18:41



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