Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (4)

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ÇÖKEN BİNANIN ENKAZINDA KALAN 1 KİŞİ KURTARILDI

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi 27'nci Sokak'taki apartman yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki ilk depremde yan yatan bina, bu depremle çöktü. Kahramanmaraş depreminin ardından apartmandan ayrılan 70 yaşlarındaki Ali Şahingil, bugün eşyalarını almak için binaya girdi. Depreme yakalanan Şahingil, enkaz altında kaldı. Aramakurtarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Şahingil'e ulaşarak enkazdan sağ çıkardı. Ali Şahingil, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ MALATYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya

2023-02-27 13:59:04



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