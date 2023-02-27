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Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (8)

DHA

Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem; hasarlı bazı binalar yıkıldı (8)


EKİPLER BEDİH´İ ARIYOR 
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Bedih Kış (29), eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalandı. 1 kişinin enkaz altından çıkarıldığı apartmanında Bedir için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Gürbüzbey apartmanında ise tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması başlattı. 
Öte yandan kent genelinde ise 30 bina çöktü, 1 kişi yaşamını yitirirken 119 kişi de yaralandı.Taha AYHAN/MALATYA,(DHA) -DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2023-02-27 19:01:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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