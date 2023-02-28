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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme eşyalarını almak için girdiği 5 katlı Buhara apartmanında yakalanan Bedih Kış'ın(29) cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Malatya

2023-02-28 09:46:44



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