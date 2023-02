Cumhurbaşkanı Erdoğan: 309 bin konutun inşasına başlıyoruz (3)  

ERDOĞAN: DOĞANŞEHİR'İ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat´ta meydana gelen depremin etkilediği bölgelerde bugün gerçekleştirdiği ziyaretlerini Malatya´nın Doğanşehir ilçesinde noktaladı.

İlçe girişinde konuşlandırılan konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Erdoğan , Doğanşehir'i yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan üç liderden BBP Genel Başkanı Destici, ''Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'giden canları yerine getiremeyiz' ama geride kalan her şey onarılacak, tamir edilecek, yerine konacaktır. Hangi odaklar, hangi mihraklar, hangi fitneyi çıkarmaya çalışırlarsa çalışsın devletimiz, milletimiz güçlüdür. Devletmillet el ele inşallah bu zor süreci de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağız.'' dedi.

BAHÇELİ: NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRİLMEKTEDİR

MHP Genel Başkanı Bahçeli, normalleşme sürecine girildiğini belirterek, ''Her şeyden evvel bilinmelidir ki önce beslenme, sonra barınma, daha sonra emniyet, güvenlik gelir. Bugüne kadar uygulamalar göstermiştir ki üç unsurda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ülke yönetimi başta Cumhurbaşkanı, değerli bakanlarımız ve kamu görevlileri olmak üzere üstün başarı sağlamışlardır. Bundan sonra normalleşme sürecine girilmektedir. Dün ne kaybetmişsek daha iyisini bularak hayatımızı devam ettirme arzusundayız. Bunu da başaracağımız inancındayım." diye konuştu.

ERDOĞAN: 44 BİN 374 CANIMIZI KAYBETTİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuşmasında, ''6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde 44 bin 374 canımızı kaybettik. Ayrıca 115 binin üzerinde vatandaşımız yıkıntıların altından yaralı olarak kurtarıldı. Afetin ilk günlerinden özellikle o kötü hava şartları, deprem bölgesindeki ekiplerin devre dışı kalması, hasar gören yolların ulaşımı güçleştirmesi gibi elimizde olmayan sebeplerle hep beraber sıkıntılı bir dönem geçirdik.'' dedi.

İRİLİ UFAKLI DEPREM SAYISI 11 BİNİ BULDU

Erdoğan, 6 Şubat'tan itibaren bugüne kadar irili ufaklı 11 bin depremin meydana geldiğini belirterek, şunları söyledi:

''Geçen hafta Hatay´da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler sırasında biz de Kahramanmaraş´taydık. Dün de öğle saatlerinde Malatya´da 5,6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sarsıldık. Zaten endişeli olan şehirlerimiz, bu artçı sarsıntılar sebebiyle sürekli teyakkuz durumunda kalıyor. Hasarlı binalarda yeni yıkıntılara yol açan artçı depremlerde hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Bilim insanları ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınasının yaşandığını dile getiriyor. Şimdiye kadar meydana gelen irili, ufaklı deprem sayısı 11 bini buldu. En küçük bir ihmalin, hatanın veya umursamazlığın bedelini insan canıyla ödediğimiz hassas günlerden geçiyoruz. Bunun için bir kez daha deprem bölgesindeki vatandaşlarıma hasarlı binalardan uzak durmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Lütfen her ne sebeple olursa olsun canınızı tehlikeye atacak adımlardan imtina edin. Devlet ve millet olarak asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Depremin hemen akabinde bölgeye gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde yıkımın boyutuna bizzat şahit olduk. Geçen haftadan itibaren başlattığımız il ve ilçe ziyaretlerimiz vesilesiyle sahada yürütülen faaliyetleri yerinde görüyoruz."

Erdoğan, "İlçemizde (Doğanşehir) dağıttığımız çadır sayısı 3 bin 750´yi aşıyor. Sayısı 530´u bulacak konteynerleri, belirlenen alanlara kurmaya başladık. Günde üç öğün sıcak yemek veren 13 seyyar mutfağımızın faaliyetlerinin yanı sıra kumanya ve gıda dağıtımları da sürüyor'' dedi.

Erdoğan, depremin yıktığı altyapıyı hızla onarmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, ''İlçemizde tüm mahallelere su ve elektrik verildi. Biraz daha hassas bir konu olan doğal gazla ilgili çalışmalar da devam ediyor. Deprem ve heyelanlar nedeniyle ilçemizin kara yolu altyapısında oluşan tahribatı giderdik. Karayolları ekiplerimiz her yerde olduğu gibi Doğanşehir´de de canla başla çalışıyor. Enkaz kaldırma çalışmalarımız sona erdikçe şehirlerimizin yeniden imarı süreçlerini başlatıyoruz. Bu çerçevede ekiplerimizce ilçemiz genelinde 6 bin 296 binadaki 10 bin 127 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu belirlendi." diye konuştu.

Erdoğan, "Malatya genelinde bu rakam; 28 bin 915 binada 86 bin 332 bağımsız bölüme ulaşıyor. Bu tespitler ışığında inşa ve imar çalışmalarını hızlandırdık. Malatya´da 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi inşa edeceğiz. İnsanımızın canını tehlikeye atan tüm binaları yıkıp daha sağlam zeminlerde yenisini yaparak vatandaşlarımıza teslim etmekte kararlıyız. İnşallah en kısa zamanda Doğanşehir´i yeniden ayağa kaldıracağız. Geçmişte bunu defalarca başardık. Elazığ, Malatya, İzmir, Düzce, Van depremlerinde, Antalya ve Muğla yangınlarında, Kastamonu, Sinop, Bartın ve Giresun sel afetlerinde, bölücü terör örgütünün saldırıları sonucu enkaza dönen il ve ilçelerimizde bunu yaptık. `Yapamazsınız, başaramazsınız´ diyenlere rağmen vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri her seferinde yerine getirdik. Siz bize inandınız, itimat ettiniz, güvendiniz. Hamdolsun biz de şimdiye kadar size asla mahcup olmadık. Asrın felaketi olarak nitelenen bu imtihanın üstesinden de `Malatya için Doğanşehir için hemen şimdi´ diyerek inşallah sizlerin desteği ve duası sayesinde bunu başaracağız. Vatandaşlarımızı huzur-u kalple ikamet edebilecekleri konforlu, güvenli ve modern binalara muhakkak kavuşturacağız. Kimin ne dediğine bakmadan gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, Allah´ın izniyle sizlere verdiğimiz sözü muhakkak tutacağız. Yeni yerleşim alanlarını il ve ilçe merkezlerinde 3 veya 4 katı geçmeyecek binalar şeklinde ve şehirlerimizin özgün mimarisine göre planlıyoruz. TOKİ binaları, tekniği ve inşaatıyla depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binalarda da aynı sistemi uygulayacağız. Yeni yerleşim yerlerimizi, jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotektonik, morfolojik bütün bu incelemelerle birlikte yerleri buna göre seçiyoruz."

ŞEHİRLER OVALARDAN DAĞLARA DOĞRU TAŞINACAK

Erdoğan, şehirlerin ovalardan, dağlara doğru taşınacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı ve zemin sıvılaşması gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği herkesin ortak kanaatidir. Üniversitelerdeki hocalarımızla, mühendislerimizle, mimarlarımızla, şehir plancılarımızla yürüttüğümüz çalışmalar her aşamada bize rehberlik ediyor. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabii ve tarihi doku, sosyoloji, demokrafi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. Eski yerleşimlerin ihyasını da yüksek bina ve yoğunluk alternatiflerle yapacağız. Malatya başta olmak üzere depremde zarar gören şehirlerimizdeki dini ve kültürel mekanlarımızı tarihe vefa geçmişe saygı anlayışıyla muhafaza edeceğiz. Afet yönetim sistemimizi ülkemizin karşılaşabileceği tüm felaketlerin ve sonuçlarıyla ilgili çalışmaları yürütebilecek şekilde geliştireceğiz. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle ideolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz. Başta ana muhalefet olmak üzere yavru muhalefet hepsinin kentsel dönüşümle ilgili geçmişte söylediklerinin bütün kayıtları elimizde mevcut ve bunları özellikle milletimize yansıtacağız. Tekrar tekrar izleteceğiz ve kentsel dönüşümle ilgili bunlar dün neler söyledi? Bugün neler söylüyor? Bak onun bedelini ödüyoruz. Artık bu bedeli kimsenin bu millete ödetme hakkı yoktur. Bunu da başaracağız. Bugüne kadar tecrübelerimizi ve karşılaştığımız engelleri göz önüne alarak kentsel dönüşüm projelerini mümkün olan en kısa sürede bitirecek böyle bir modele yöneleceğiz. Depremlerin hayatımızın bir gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı süratle tamamlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.'' (DHA) DHA-Genel Türkiye-Malatya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-28 22:05:31



